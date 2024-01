Se alarga espera por ley del Seguro Social de Honduras

La situación precaria ha llevado a que hospitales regionales como el de San Pedro Sula esté colapsado, además de que un ala completa que estaba en construcción para la ampliación de áreas de atención no se haya terminado de construir.

La aprobación de la nueva ley se esperaba estuviera para finales de 2023, pero la situación continúa igual, pues no han hecho ninguna socialización y el Congreso Nacional sigue con la parálisis legislativa.

“Habían unos fondos que proporcionó el RAP, denominados intocables, que solo se pueden usar para expansión física del IHSS que son alrededor de mil a dos millones de lempiras que están en el sistema bancario, pero por la inconstitucionalidad de la ley no se pueden tocar”, afirmó.

Informó que para 2024 se está haciendo crecer en uno 600 millones de lempiras y quedaría en 18,005 millones de lempiras y “eso hace que esto sea deficitario porque no se tienen todos los insumos para poder dar las subrogaciones o las construcciones necesarias para atender sobre todo en la zona norte y occidente del país”.

Dijo que en la medida que el Seguro Social no tenga la capacidad financiera se verán problemas para atender a los afiliados en la parte de salud primaria así como en lo fondos de vejez, invalidez y muerte.

Expresó que se hizo un trabajo con el Consejo Económico y Social en el que se aprobó la propuesta de una alternativa para hacerle frente a todo, pero todavía no se ha aprobado la ley de la cual no se conoce lo que contemplará, pues no se ha socializado.

“Esperamos que cuando el Congreso Nacional vuelva a sus sesiones, sea una prioridad la aprobación de la normativa del Seguro Social que es tan importante”, apuntó.