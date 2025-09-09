Unos 26 diputados de varias bancadas viajan a China mientras el CN sigue paralizado

Tegucigalpa

Una nutrida comitiva de al menos 26 diputados de todas las bancadas viajó esta semana a la República Popular de China.

“Estoy confirmando que existe una comisión ya en viaje a China compuesta por 26 compañeros congresistas de todas las bancadas; quien está de jefe de la delegación es mi compañero Rasel Tomé”, informó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Oved López.

La visita contempla conocer la modernización de la potencia en la que China se ha convertido y sostener conferencias de gobernanza, además de intercambio de información legislativa, justificó el parlamentario.

Aunque todavía se desconoce quiénes son los diputados que integran la comitiva que viaja en el marco de los desacuerdos y la parálisis en el Congreso Nacional, se conoció que parlamentarios del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH), Libre y al menos seis del Partido Nacional viajaron.

“Lo único que podemos lamentar nosotros de esta situación es que ellos aducen que esta visita a China es para tratar temas legislativos, y el gran problema que tenemos en el país es que el Congreso Nacional no se reúne para abordar leyes importantes”, reprochó el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Continuó: “No es posible que estén viajando comitivas grandes al exterior, sea cual sea el país, mientras aquí en Honduras el Congreso tiene más de tres o cuatro semanas de estar paralizado. Si estuviéramos en un Congreso que actúa de manera normal, pues yo creo que no tendríamos ningún problema”.

Sostuvo que “cómo es posible que se estén mandando delegaciones numerosas al exterior mientras aquí el Congreso está paralizado. Los diputados estamos en Tegucigalpa esperando ser convocados, pero como sabemos, producto de que Libre no tiene los votos, cierran el Legislativo”.

Por su parte, la bancada del Partido Nacional emitió un comunicado argumentando que los diputados que viajaron con la delegación representan su interés personal y no el de la institución política.

“Entiendo yo que andan diputados de todas las bancadas, las seis fuerzas políticas en el Congreso. Me imagino que lo que anda haciendo China es tratar de ver cómo, sabiendo que Libre no va a estar en el poder, logra tener aliados legislativos. Y también entiendo que andan conociendo cómo funciona el parlamento chino y su economía”, detalló la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez.

La parlamentaria indicó desconocer qué miembros de su bancada acompañaron a la comitiva de Libre en el viaje, reconociendo que al menos seis congresistas habrían aceptado viajar.

A menos de una semana de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara que restringirá visas para aquellos centroamericanos relacionados con el gobierno de China, la comitiva del Congreso Nacional hondureño partió a inicios de esta semana a sostener encuentros con el país asiático.