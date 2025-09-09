Edmundo Orellana arremete contra diputados que manejan fondos públicos

El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó duramente la forma en que los diputados del Congreso Nacional son percibidos por la ciudadanía, al asegurar que son más reconocidos por el manejo de millonarios fondos que por su labor legislativa.
“Es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas”, expresó Orellana en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.
El exfuncionario llamó a la población a ejercer un voto responsable en las próximas elecciones, apoyando únicamente a candidatos que se comprometan a derogar el fondo destinado a los diputados, al que calificó como un mecanismo de uso indebido de los recursos públicos.
“El candidato a diputado que no se comprometa a derogar el fondo para los diputados considera el presupuesto como botín. Obviamente, su motivación no es legislar”, añadió el también exfiscal general del Ministerio Público.
Orellana concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía: “No bote su voto. Para acabar con esta bochornosa situación, vote por candidatos decididos a eliminar el fondo de diputados”.