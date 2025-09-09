Edmundo Orellana arremete contra diputados que manejan fondos públicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó duramente la forma en que los diputados del Congreso Nacional son percibidos por la ciudadanía, al asegurar que son más reconocidos por el manejo de millonarios fondos que por su labor legislativa.

“Es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas”, expresó Orellana en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.