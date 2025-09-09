  1. Inicio
  2. · Honduras

Edmundo Orellana arremete contra diputados que manejan fondos públicos

“Es una vergüenza que los diputados sean más conocidos por los millones que manejan que por las leyes que aprueban”, cuestionó el exministro de Transparencia.

Edmundo Orellana arremete contra diputados que manejan fondos públicos

Edmundo Orellana, exministro de Transparencia y exfiscal general del Ministerio Público.

Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó duramente la forma en que los diputados del Congreso Nacional son percibidos por la ciudadanía, al asegurar que son más reconocidos por el manejo de millonarios fondos que por su labor legislativa.

“Es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas”, expresó Orellana en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.

Jari Dixon gestionó L5.8 millones a ONG de políticos creada 2023

El exfuncionario llamó a la población a ejercer un voto responsable en las próximas elecciones, apoyando únicamente a candidatos que se comprometan a derogar el fondo destinado a los diputados, al que calificó como un mecanismo de uso indebido de los recursos públicos.

Diputados del Congreso Nacional de Honduras durante una sesión legislativa.

Diputados del Congreso Nacional de Honduras durante una sesión legislativa.

 (Fotografía de archivo)

“El candidato a diputado que no se comprometa a derogar el fondo para los diputados considera el presupuesto como botín. Obviamente, su motivación no es legislar”, añadió el también exfiscal general del Ministerio Público.

Orellana concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía: “No bote su voto. Para acabar con esta bochornosa situación, vote por candidatos decididos a eliminar el fondo de diputados”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias