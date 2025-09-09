Corte revoca amnistía política a exgerente de Banadesa

La Corte de Apelaciones del Poder Judicial revocó este martes la aplicación de amnistía política a Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente regional en Yoro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)
Estrada Zelaya es señalado por supuesto abuso de autoridad y desvío de fondos de esa entidad.
Las causas contra el exfuncionario fueron configuradas en 2010. Estrada fue beneficiado con la amnistía en la actual administración. Argumentó ser víctima de persecución política por parte del Gobierno anterior.
Es merecido mencionar que, la Corte de Apelaciones le revocó la amnistía, debido a que no se trata de una situación en la que sus derechos hayan sido lesionados por el Estado.
La revocación de la amnistía fue por declarar a lugar un recurso interpuesto por el Ministerio Público.
Origen
En 2010, un tribunal de justicia del departamento de Yoro dictó un auto de prisión a tres empleados de Banadesa. Lo acusados enfrentaban delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos y extorsión.
Los otros dos señalados eran Jairo Noel Alemán, contador, y Siria Marely Méndez, analista de crédito
El tribunal ordenó la suspensión de las funciones de los imputados, a quienes les prohibió salir del país y presentarse una vez por semana a los juzgados en el departamento de Yoro.
Indagación
Uno de los documentos en contra de los imputados es una auditoría que el Banco efectuó y en la que se refleja que los imputados supuestamente se quedaron con cuatro millones de lempiras, según la acusación del MP.
“Cuando llegaban al banco los clientes a pagar las cuotas de los préstamos los ahora imputados no entregaban el dinero al Banco sino que se quedaban con el dinero”, describe la indagación de aquel momento.
“Iban a solicitar préstamos, los ahora imputados llenaban todos los requisitos y posteriormente les denegaban el préstamo, no obstante esa misma documentación era utilizada para ellos mismos sacar préstamos y decir que otras personas habían obtenido préstamos del banco, lo que era falso”, describe el informe de la auditoría.