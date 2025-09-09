  1. Inicio
  2. · Honduras

Corte revoca amnistía política a exgerente de Banadesa

Ángel Danilo Estrada es señalado por supuestos actos de corrupción durante su gestión como gerente de Banadesa en Yoro

Corte revoca amnistía política a exgerente de Banadesa

Estatua de la diosa de la justicia en la sede del Poder Judicial en Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

La Corte de Apelaciones del Poder Judicial revocó este martes la aplicación de amnistía política a Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente regional en Yoro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)

Estrada Zelaya es señalado por supuesto abuso de autoridad y desvío de fondos de esa entidad.

Caso Sedesol: auditoría del TSC señala responsabilidad penal

Las causas contra el exfuncionario fueron configuradas en 2010. Estrada fue beneficiado con la amnistía en la actual administración. Argumentó ser víctima de persecución política por parte del Gobierno anterior.

Es merecido mencionar que, la Corte de Apelaciones le revocó la amnistía, debido a que no se trata de una situación en la que sus derechos hayan sido lesionados por el Estado.

La revocación de la amnistía fue por declarar a lugar un recurso interpuesto por el Ministerio Público.

Origen

En 2010, un tribunal de justicia del departamento de Yoro dictó un auto de prisión a tres empleados de Banadesa. Lo acusados enfrentaban delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos y extorsión.

Ministerio Público no ha citado a nadie por escándalo en Sededol

Los otros dos señalados eran Jairo Noel Alemán, contador, y Siria Marely Méndez, analista de crédito

El tribunal ordenó la suspensión de las funciones de los imputados, a quienes les prohibió salir del país y presentarse una vez por semana a los juzgados en el departamento de Yoro.

Indagación

Uno de los documentos en contra de los imputados es una auditoría que el Banco efectuó y en la que se refleja que los imputados supuestamente se quedaron con cuatro millones de lempiras, según la acusación del MP.

“Cuando llegaban al banco los clientes a pagar las cuotas de los préstamos los ahora imputados no entregaban el dinero al Banco sino que se quedaban con el dinero”, describe la indagación de aquel momento.

“Iban a solicitar préstamos, los ahora imputados llenaban todos los requisitos y posteriormente les denegaban el préstamo, no obstante esa misma documentación era utilizada para ellos mismos sacar préstamos y decir que otras personas habían obtenido préstamos del banco, lo que era falso”, describe el informe de la auditoría.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias