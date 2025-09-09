Corte revoca amnistía política a exgerente de Banadesa

Tegucigalpa.

La Corte de Apelaciones del Poder Judicial revocó este martes la aplicación de amnistía política a Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente regional en Yoro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) Estrada Zelaya es señalado por supuesto abuso de autoridad y desvío de fondos de esa entidad.

Las causas contra el exfuncionario fueron configuradas en 2010. Estrada fue beneficiado con la amnistía en la actual administración. Argumentó ser víctima de persecución política por parte del Gobierno anterior. Es merecido mencionar que, la Corte de Apelaciones le revocó la amnistía, debido a que no se trata de una situación en la que sus derechos hayan sido lesionados por el Estado. La revocación de la amnistía fue por declarar a lugar un recurso interpuesto por el Ministerio Público.

Origen

En 2010, un tribunal de justicia del departamento de Yoro dictó un auto de prisión a tres empleados de Banadesa. Lo acusados enfrentaban delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos y extorsión.

Los otros dos señalados eran Jairo Noel Alemán, contador, y Siria Marely Méndez, analista de crédito El tribunal ordenó la suspensión de las funciones de los imputados, a quienes les prohibió salir del país y presentarse una vez por semana a los juzgados en el departamento de Yoro.

Indagación