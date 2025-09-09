Caso Sedesol: auditoría del TSC señala responsabilidad penal

Tegucigalpa.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó que encontró responsabilidad penal en una auditoría sobre el caso de supuesta corrupción en Sedesol, que involucraría al exministro José Carlos Cardona y a la diputada Isis Cuéllar (Copán). Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, dijo que la auditoría del TSC revela indicios penales en el caso conocido como "Checazo", pero que ahora corresponderá al Ministerio Público (MP) configurar una causa con delitos a los supuestos implicados.

Hasta la fecha, pese a que desde el 24 de junio se ordenó una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General, no se han emitido citaciones formales ni ha tomado declaraciones a la diputada Isis Carolina Cuéllar ni al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción dentro de la institución. A pesar de las evidencias presentadas en un vídeo filtrado que muestra a ambos funcionarios coordinando la entrega de cheques presuntamente destinados a fines electorales, el Ministerio Público no ha avanzado en este aspecto del caso. Una de las figuras centrales en este escándalo es la diputada Isis Cuéllar, del Partido Libre, quien, según investigaciones, habría gestionado ayudas sociales a favor de personas cercanas a ella, incluyendo familiares y colaboradores. De acuerdo con reportes, gestiones de Cuéllar presentan anomalías, como duplicidades en las cotizaciones para viviendas y solicitudes dirigidas a emprendimientos con documentos reciclados.

Además, se ha documentado que Cuéllar tramitó ayudas para su asistente y excuñada, ambas con contratos con el Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos públicos. El escándalo, desde su estallido el 23 de junio pasado, provocó reacciones tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. El Partido Libertad y Refundación anunció su suspensión de cargos dentro de la estructura partidaria tras conocerse las irregularidades; sin embargo, Cuéllar continúa desempeñando funciones como diputada en su departamento, percibiendo salario y otros beneficios, lo que ha generado críticas de sectores políticos que exigen su destitución.

Informe ya lo tiene el MP