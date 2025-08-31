Isis Cuéllar salpicada: ONG que benefició conecta con el caso “Red de Diputados”

Una vez confirmada la transferencia de 8.2 millones de lempiras a una ONG legalmente inactiva, en el equipo surgió una pregunta inevitable: ¿quién estaba realmente detrás de Idena si su fundador y último presidente había muerto tres años antes y su vicepresidente no había vuelto a firmar un solo documento?Con el expediente en mano, el equipo emprendió camino hacia la colonia El Sitio, en Tegucigalpa, buscando pistas entre los restos de una organización que operaba, según los papeles, desde una vivienda-ferretería. La dirección no era precisa, ya que solo hacía referencia a una calle principal. Luego de más de una hora preguntando de puerta en puerta, un vecino dio con la pista correcta.“Él era un hombre correcto. Siempre hablaba de ayudar y de hacer algo diferente, aunque nunca me di cuenta de que realmente tuviera una ONG; sí sabía que tenía una ferretería”, relató un amigo de la familia, mientras señalaba una vivienda modesta y la antigua sede de varias reuniones de Idena.“Después de su muerte, solo quedaron su esposa y su hijo. Nadie volvió a saber mucho de ellos”, añadió, antes de despedirse.Frente a esa casa, en apariencia cerrada, una mujer mayor salió por la ventana. Dijo ser la viuda de Héctor Antonio Maldonado. Confirmó su fallecimiento, pero no quiso hablar más.La búsqueda entonces migró a lo digital. A través de portales oficiales, registros públicos y redes sociales, este equipo dio con un familiar directo del difunto.Sin embargo, de forma respetuosa declinó a referirse del tema, a la vez que pidió guardar respeto por la memoria de Maldonado, en vista que no había ninguna vinculación directa con el caso.