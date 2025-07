Fiscal general confirma que investigación por fondos de Sedesol sigue activa

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general aseguró que sí están investigando el tema de Sedesol. “Desde el día que salió el video, desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio. Ustedes muy bien lo saben, y lo saben las oenegés que se dedican a investigar corrupción, que los temas de corrupción no son fáciles de investigar. Requieren mucho tiempo para poder analizar cada transacción que se hizo, para dónde se fue, qué se hizo con el dinero”, justificó.

La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción reveló que ya tiene el informe completo de la investigación realizada sobre la aparente mala utilización de fondos estatales por parte de parlamentarios, en la asignación de subvenciones para proyectos sociales.

“Indistintamente de lo que diga la Secretaría de Transparencia y el TSC (Tribunal Superior de Cuentas), a nosotros no nos incumbe. Nos puede ilustrar, pero quizás ellos pueden decir que no hay delito, pero si nosotros consideramos que sí hay delito, no es vinculante la investigación de ellos”, sostuvo Zelaya.