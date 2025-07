Fondos de Sedesol terminan en negocios fantasmas y redes políticas

Tegucigalpa, Honduras

Sin embargo, la Unidad de Investigación de LA PRENSA comprobó que el dinero fue canalizado hacia destinatarios que no reúnen los requisitos: sin negocios, sin domicilio comprobado o que ni siquiera existen.

La Unidad de Investigación buscó al menos 20 de estos negocios que recibieron fondos de Sedesol en el Distrito Central , pero al menos 19 de ellos —es decir, el 95 %— no existían, tenían direcciones falsas o no estaban relacionados con las actividades descritas en sus solicitudes.

La dueña del local también expresó vía llamada telefónica —realizada por la empleada para obtener más información— que no conocía a esa persona. Los vecinos señalaron que el único Jaime que conocían trabajaba en la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), sin ningún vínculo comercial con el beneficiario.

Paola, empleada de la pulpería “Lácteos y Carnes”, afirmó que “aquí solo usamos una percoladora casera. Nunca ha habido una cafetería y no conocemos a ningún Jaime Vásquez”.

Díaz indicó en los documentos que la dirección del negocio era junto a la pulpería “Chayo”, la única con ese nombre en la colonia. Sin embargo, al llegar al lugar, no existía ninguna cafetería.

Otro caso que refleja el patrón de irregularidades en el programa de emprendimientos es el de Miguel Arnaldo López, registrado como propietario de una carnicería en la colonia 21 de Octubre.

Según los documentos de Sedesol, recibió una ayuda de 112,167.16 lempiras para la compra de un exhibidor panorámico marca Wonder, cotizado también por Imerco.

La dirección proporcionada lo ubicaba frente al estacionamiento de la iglesia Cristo Rey. No obstante, el cuidador del templo fue contundente: “Aquí no hay ninguna carnicería. Llevo diez años cuidando esta iglesia y jamás vi un negocio así. La única carnicería está más abajo, en la Modesto Rodas, y no la maneja nadie con ese nombre”. Este rotativo consultó a varios vecinos, pero ninguno reconoció a Miguel Arnaldo López.

No obstante, este rotativo verificó que López es empleado de la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), donde, según el memorándum No. 641-ANSEC-2024, fue designado como parte de la comisión evaluadora de ofertas para la adquisición de un plotter destinado a la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). En esa junta, López ocupa el cargo de jefe de Análisis y Desarrollo de Sistemas, junto a otros dos colaboradores.

Mientras los expedientes de 2023 mostraban ayudas modestas —en su mayoría de entre 8,000 y 30,000 lempiras— dirigidas a tortillerías, pequeños comedores, ventas de lácteos y otros negocios, en algunos casos se entregaron hasta 100,000 lempiras con el supuesto objetivo de reparar viviendas. No obstante, no hay constancia de que esas obras se hayan ejecutado.

En la colonia 3 de Mayo, el ciudadano Wilmer Barahona recibió una transferencia de 94,000 lempiras. A diferencia de otros casos, no presentó ninguna cotización ni documentos que justificaran el uso del dinero, de acuerdo con los archivos.

El cheque, según los registros, fue entregado sin un proceso transparente de verificación o fiscalización previa. Este rotativo intentó comunicarse con Barahona, pero no respondió las llamadas.