No existen: En Copán cobraron cheques de L100,000 por ayudas para casas que nadie ha visto

Santa Rosa de Copán, Honduras.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se movilizó hasta Santa Rosa de Copán (Copán), una de las ciudades donde figuran más nombres en la lista de beneficiarios de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), canalizados a través de la diputada oficialista Isis Cuéllar.

El objetivo era constatar la existencia de proyectos o mejoras de vivienda que habrían sido financiados con recursos públicos. Lo que encontramos, sin embargo, fue un entramado de inconsistencias, silencio y viviendas fantasmas. Se identificaron al menos nueve solicitu​​​des para reparar y remodelar casas entre Cucuyagua y Santa Rosa de Copán.

Visitamos los barrios El Calvario, Santa Teresa, Villa Belén y Dolores, algunos de los puntos señalados como lugares de residencia de los beneficiarios, según se constató dentro de los expedientes que este equipo analizó y a los cuales se tuvo acceso previamente. Aparecen personas en registros oficiales como receptoras de hasta 100,000 lempiras cada una, supuestamente para mejoras habitacionales.

Con lista en mano y fotografías digitales de los presuntos proyectos, tocamos puertas. “No, aquí no hay una casa así, tal vez en las aldeas”, nos respondieron vecinos una y otra vez. En algunos casos los nombres resultaban familiares, como el del ingeniero Cristian Gabriel Chávez, que va como candidato a alcalde en Santa Rosa por el Partido Libre, pero nadie pudo señalar alguna vivienda nueva, reparada o intervenida con fondos públicos en su zona.

Más aún, varios vecinos expresaron su sorpresa al enterarse de que en sus barrios supuestamente se habían financiado mejoras con fondos de Sedesol. “Aquí no hemos visto ninguna construcción reciente", exclamó una vendedora, que tiene unos 30 años de vivir en el barrio Santa Teresa.

"No gasten, aquí no van a encontrar una casa así, aquí he vivido toda la vida", manifestó una señora de la tercera edad, un tanto esquiva, en el barrio Dolores, cuando intentábamos buscar la casa de Chávez.

Uno de los nombres más sonados, como se dijo antes, es el de Gabriel Chávez, a quien han mirado por televisión, según comentaron copanecos. De acuerdo con la información recabada, se mudó de una residencial habitada mayormente por maestros y se pasó a una de alta plusvalía, alejada de las zonas más vulnerables de Santa Rosa, pero en los papeles figura como beneficiario de ayuda social.

El joven político, vinculado al mismo circuito de fondos, según los registros, envió una solicitud directa al entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, pidiendo apoyo económico para reparar su vivienda. En su carta explicaba que él y su familia no se sentían seguros por el estado deteriorado del techo y del suelo de tierra, afectado por el paso del tiempo y las lluvias.

Alegando condiciones de escasos recursos, adjuntó copias de documentos personales, cotizaciones e información institucional. La solicitud fue aprobada y el 16 de agosto del año pasado recibió un cheque por 100,000 lempiras, pero en la dirección registrada no se encontraron signos de reparación ni evidencia de que ese dinero haya sido usado con el fin declarado.