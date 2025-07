Repartieron fondos de Sedesol a hija de empresario, expolicía, políticos y parientes

Este equipo periodístico identificó 24 casos de beneficiarios que no parecen reunir las condiciones de extrema pobreza que expusieron en sus solicitudes a Sedesol, por medio de la diputada de Copán.

En la lista de favorecidos aparece Leonela María Romero Flores, hija de un reconocido empresario cafetalero de Corquín, Copán, y nuera del anterior dueño de un próspero negocio de venta de plásticos.

Romero Flores solicitó 100,000 lempiras para impulsar un supuesto emprendimiento personal, pero una de las cotizaciones incluidas en su expediente fue emitida por su pareja, quien figura como vendedor, mientras que ella aparece como cliente. La relación comercial y sentimental entre ambos no fue mencionada en la solicitud.

En la documentación entregada a Sedesol se incluye una carta donde la joven expone: “En esta ocasión me dirijo a usted con la esperanza de poder obtener una ayuda económica. Esto me permitirá seguir con mi emprendimiento dedicado a la venta de productos plásticos, beneficiando a mi familia y contribuyendo al desarrollo de mi municipio”. No se pudo confirmar si el dinero iba destinado para el negocio que tiene con su pareja o si se trataba de una inversión diferente.

Otro caso es el de Alba Luz Mejía, maestra jubilada con una vivienda en buen estado cerca del parque central de Cucuyagua. A pesar de su situación económica relativamente estable y de tener un hijo médico, declaró vivir en una casa de adobe y lámina, y no tener condiciones dignas para habitar, para así justificar una solicitud de 100,000 lempiras. El dinero fue aprobado.

Su hija Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente directa de Cuéllar, también recibió 92,139.99 lempiras para adquirir equipo fotográfico. Se trata de una joven con mucho potencial que se graduó de colegio y comenzó a alinearse a las filas del Partido Libertad y Refundación. En un solicitud hecha en noviembre del año pasado pidió este dinero "en favor de quienes lo necesiten y así generar ingresos para costearme la cotidianeidad".

El patrón continúa con Carlos Alberto Cruz Sorto, exagente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y padre de una funcionaria pública. Alegó estar en situación vulnerable tras retornar de Estados Unidos y obtuvo 100,000 lempiras para iniciar un negocio de renta de mobiliario para eventos.

En Santa Rosa de Copán, Carlos Arturo Rivera Urrutia, trabajador de una institución gubernamental, recibió el mismo monto con el argumento de que su casa estaba inhabitable por daños estructurales, pero fuentes locales señalaron que reside en la aldea de Quezailica en condiciones habitacionales estables.

"Pido con gran urgencia y humildemente apoyo en un momento de extrema necesidad para mi familia y para mí", especificó en el documento. Afirmó que las paredes de su casa estaban agrietadas y el techo parcialmente colapsado, por lo que mencionó, era peligroso seguir viviendo así.

Otro beneficiario fue Cristian Gabriel Chávez, un gerente del Sistema Nacional de Emergencias 911 y candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Copán por el Partido Libre. A pesar de vivir en una residencial de clase media alta y alta, declaró que su vivienda se encontraba en mal estado, con piso de tierra, por lo que obtuvo 100,000 lempiras para remodelación. En una solicitud pidió "con esperanza" este dinero porque, según indicó, no se sentían seguros y desea dejar a sus hijos con un hogar digno de vivir.

Los lazos familiares también se hacen evidentes en el caso de Fernando Enrique Toro Cantarero, primo de Cuéllar y secretario en la Departamental de Educación, quien recibió 100,000 lempiras para un supuesto emprendimiento en venta de plásticos, con el fin de "beneficiar tanto a las familias como a los habitantes de la región".

El Hospital de Occidente también figura como punto de concentración de beneficiarios, donde Gloria Isabel Funes Umanzor, empleada del centro, pidió 75,000 lempiras para un negocio propio. "Soy la única fuente de ingresos para mi familia y con esta generosidad podría hacer este sueño realidad", expuso en su escrito.

Mientras tanto, Lesbia Griselda Villeda Montufar, relacionadora pública del mismo hospital, pidió 163,036 lempiras para compra de equipo de un cibercafé.

Mencionó en su misiva que quería hacer realidad su sueño de emprender y tener ese ingreso que tanto necesitaba, argumentando que estaba sin empleo. Esta sol​​​​​​icitud se hizo en noviembre del año pasado, y según se supo, Villeda Montufar nunca ha dejado de trabajar, no al menos desde hace unos años, fungiendo como vocera de este centro.

En similares condiciones aparece Mélida Xiomara Lemus Melgar, funcionaria de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, quien solicitó 100,000 lempiras para reparar una vivienda “humilde” donde, según dijo, vivía con su abuela y hermanos menores.

Por otro lado, Nora Elsa Mejía, hermana de Alba Luz Mejía y tía de Ilsy Valeska, también accedió a fondos para emprender en la venta de productos plásticos, y así "seguir sustentando a mi familia cada día y poder llevar fortalecimiento interno de mi comunidad".

El esquema se extiende a otras instituciones, donde Norma Carolina Fúnez, asistente en la Secretaría de Salud, recibió apoyo económico para reparar su casa, pese a contar con empleo estable. Calificó su situación como "desesperada" y que se encontraba en una situación de enorme "vulnerabilidad", asegurando contar con recursos financieros limitados y sin posibilidad de dar un entorno seguro a sus hijos.

Yohana Elizabeth Bueso se autodeclaró como madre soltera y con dos hijos, a quienes lastimosamente no podía darles una buena calidad de vida debido a su situación. El presupuesto estimado para reparar su casa era de 100,000 lempiras. Comentó en su solicitud, que contaba "con la mano soldaria de los vecinos para poner la mano de obra y llevar a cabo el proyecto". Trabaja como conserje en la Departamental de Educación de Santa Rosa.

Figuras políticas también se beneficiaron, como Carlota Morán Espinoza, docente y candidata a diputada por Libre, quien solicitó 19,900 lempiras para iniciar un emprendimiento de sublimación, y así "llevar el pan de cada día a mi hogar".

En tanto, Efraín Guerra Nájera, maestro y funcionario de la Dirección Distrital en La Unión, Copán, pidió 150 kits escolares para niños de escasos recursos.

Los vínculos familiares de Cuéllar siguen apareciendo, Erika Patricia Toro Cruz, su prima, pidió 100,000 lempiras para reparar su casa en Florida, Copán. Insistió que los daños eran urgentes y que superaban sus posibilidades financieras, por lo que era necesario garantizar la seguridad de su familia.

Mientras tanto, Iris Paola Pérez, cuñada de Isis Cuéllar, también su asistente, declaró vivir en pobreza extrema, solicitando el mismo monto. Esta reside en una residencial de alta plusvalía en Santa Rosa y proviene de una familia adinerada del municipio de La Unión. En una fotografía mostró su aparente casa de adobe, lamina y sobre una zona boscosa.

Entre los aspirantes a cargos políticos que fueron favorecidos con fondos figuran Javier Antonio Perdomo Calles, candidato a alcalde por La Jigua, quien solicitó 100,000 lempiras para un emprendimiento.

Selvin Donaldo Perdomo Erazo, quien también pidió la misma cantidad de dinero, se presentó como alguien de escasos recursos económicos y sin empleo, por lo que había decidido emprender su negocio para el sostén de su familia. Se trata de un exaspirante a la alcaldía de San Jerónimo.

William Josué Castellanos García, quien busca la alcaldía de Veracruz y trabaja en el Registro Municipal, pidió también 100,000 lempiras, argumentando que estaban pasando por una situación de "desesperación y temor" por el bienestar de sus hijos, asegurando ser de escasos recursos economicos. "Mi casita está necesitando urgente un cambio de techo y gran parte del suelo está hundido", describió.

También aparece Julia Carranza, maestra de Copán Ruinas con plaza en el sistema educativo, quien obtuvo 28,000 lempiras para un negocio personal. Expuso en su solicitud que esperaba esta "generosidad" para poner en pie su proyecto personal.