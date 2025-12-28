CNE corre contra el tiempo para cerrar la declaratoria

El Pleno del CNE se reunió el viernes y sábado de forma virtual para abordar el retraso del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/resultados-elecciones-honduras-2025/diputados-quedando-congreso-nacional-elecciones-honduras-2025-BI28461374" target="_blank">escrutinio especial</a> de las actas con inconsistencias en los niveles municipal y legislativo. Aunque se acordó reanudar el proceso a partir de las 6:00 pm del sábado, iniciando por el nivel electivo de diputados, la medida no se concretó. Fue hasta la mañana del domingo cuando el escrutinio se retomó, avanzando de manera lenta.La resolución contó con el respaldo de Ana Paola Hall, consejera presidenta, y de la consejera Cossette López, mientras que el consejero Marlon Ochoa votó en contra, argumentando que Ochoa que la alternativa era iniciar con el escrutinio de corporaciones municipales o realizar ambos niveles de forma simultánea.Se informó, además, que un auditor externo contratado por el CNE elaboraría un informe técnico en un plazo aproximado de seis horas para detallar las actas que presentan disputas reales tanto en el nivel de diputados como en el de corporaciones municipales.Por tanto, en horas de la medianoche, entre sábado y domingo, Marlon Ochoa informó a través de su cuenta de X que, desde las 5:55 pm del sábado recibieron el informe de auditoría externa donde se señala la existencia de 61 alcaldías con diferencias menores del 5%, que tienen 879 actas con inconsistencias y que deben ser contadas en escrutinio especial, recomendando iniciar por las de mayor carga electoral, es decir, por la del Distrito Central.