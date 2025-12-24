OEA felicita a Asfura y respalda resultados electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo proclamó como ganador de las elecciones generales de Honduras de 2025, y reafirmó el compromiso del organismo regional con el proceso de transición democrática en el país.

A través de un mensaje público, Ramdin destacó el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en Honduras durante el proceso electoral.

“Deseo expresar nuestro profundo agradecimiento a la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras por su labor diligente e imparcial sobre el terreno”, señaló el secretario general.