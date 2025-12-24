OEA felicita a Asfura y respalda resultados electorales en Honduras

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo proclamó como ganador de las elecciones generales de Honduras de 2025, y reafirmó el compromiso del organismo regional con el proceso de transición democrática en el país.
A través de un mensaje público, Ramdin destacó el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en Honduras durante el proceso electoral.
“Deseo expresar nuestro profundo agradecimiento a la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras por su labor diligente e imparcial sobre el terreno”, señaló el secretario general.
I wish to express our deep appreciation to the @OAS_official Electoral Observation Mission in #Honduras for their diligent and impartial work on the ground. We also extend our sincere congratulations to Nasry Asfura @titoasfura @Papialaordenh on his election victory. As we have... https://t.co/0ibi0A4jHN— SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) December 24, 2025
En su pronunciamiento, el jefe del organismo hemisférico extendió además sus felicitaciones al candidato del Partido Nacional.
“También extendemos nuestras sinceras felicitaciones a Nasry Asfura por su victoria electoral”, expresó.
Ramdin subrayó que la OEA continuará acompañando a Honduras en la etapa posterior a los comicios.
“Como hemos reiterado, mantenemos nuestro pleno compromiso de apoyar a Honduras durante su transición y de fortalecer nuestra alianza en el futuro próximo”, añadió.
Posición de la Misión de Observación Electoral
En un comunicado complementario, la Misión de Observación Electoral de la OEA informó que tomó nota de la declaración oficial de elección presidencial emitida por el CNE y reiteró sus conclusiones sobre el desarrollo del proceso.
Según la misión, no se identificaron elementos fraudulentos decisivos que alteraran el resultado de los comicios.
La Misión reiteró que no identificó irregularidades determinantes y consideró que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía, señaló el organismo.
El pronunciamiento de la OEA se produce en un contexto de reacciones nacionales e internacionales tras la declaratoria presidencial, mientras Honduras avanza hacia la transición de gobierno conforme al calendario constitucional.