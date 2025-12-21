Platense vs Marathón, EN VIVO hoy en triangulares del Apertura 2025

El Monstruo Verde visita el Estadio Excélsior para medirse al Platense en busca del pase a la final del Apertura 2025.

  • Platense vs Marathón, EN VIVO hoy en triangulares del Apertura 2025

    Platense está doblegando a Marathón en el el Estadio Excélsior.

     Foto OPSA: Mauricio Ayala
Puerto Cortés, Honduras.

¡Partidazo en el Puerto! El Marathón está a un pasito de clasificarse a la final del Torneo Apertura 2025, sin embargo, este domingo 21 de diciembre se vuelve a ver las caras ante Platense luego de la goleada (3-0) el pasado jueves en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Sigue las acciones del Platense vs Marathón

Alineación de Platense: Javier Orobio; Ofir Padilla, Rubén García, Pavel Jhonson, Samuel Pozantes; Manuel Salinas, Carlos López, Eduardo Urbina, Carlos Pérez; Yeison Arriola y Georgie Welcome. DT: Raúl Cáceres.

*Erick Puerto arranca en la banca.

Alineación de Marathón: Humberto Juárez; José Aguilera, Javier Rivera, Henry Figueroa, Iván Anderson; Francisco Martínez, Damin Ramírez, André Orellana, Tomás Sorto; Odín Ramírez y Rubilio Castillo. DT: Pablo Lavallén.

*Nicolás Messiniti y Alexy Vega van a la banca.

¡Bienvenidos al Platense vs Marathón! Se disputan la jornada 4 de las triangulares del torneo Apertura 2025.

Cabe destacar, que desde su regreso a la Primera División del fútbol hondureño, el Platense no le ha ganado el pulso y Marathón se ha quedado con la serie tras tres partidos en los que se han enfrentado a lo largo de la temporada.

Real España hace petición tras quedar con vida: Olimpia y Motagua atentos

Tabla de posiciones de las triangulares

Marathón es líder del Grupo B en las triangulares del torneo Apertura 2025 con 6 unidades, seguido del Platense y el Olancho FC con 1 punto. Los verdolagas solo necesitan de un empate para avanzar a la gran final del Apertura 2025.

Maldad de Motagua al Olimpia, burla, legionario sorprende y periodista enamora