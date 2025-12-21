Platense vs Marathón, EN VIVO hoy en triangulares del Apertura 2025

Puerto Cortés, Honduras.

¡Partidazo en el Puerto! El Marathón está a un pasito de clasificarse a la final del Torneo Apertura 2025, sin embargo, este domingo 21 de diciembre se vuelve a ver las caras ante Platense luego de la goleada (3-0) el pasado jueves en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Alineación de Platense: Javier Orobio; Ofir Padilla, Rubén García, Pavel Jhonson, Samuel Pozantes; Manuel Salinas, Carlos López, Eduardo Urbina, Carlos Pérez; Yeison Arriola y Georgie Welcome. DT: Raúl Cáceres. *Erick Puerto arranca en la banca. Alineación de Marathón: Humberto Juárez; José Aguilera, Javier Rivera, Henry Figueroa, Iván Anderson; Francisco Martínez, Damin Ramírez, André Orellana, Tomás Sorto; Odín Ramírez y Rubilio Castillo. DT: Pablo Lavallén. *Nicolás Messiniti y Alexy Vega van a la banca.

¡Bienvenidos al Platense vs Marathón! Se disputan la jornada 4 de las triangulares del torneo Apertura 2025.

Cabe destacar, que desde su regreso a la Primera División del fútbol hondureño, el Platense no le ha ganado el pulso y Marathón se ha quedado con la serie tras tres partidos en los que se han enfrentado a lo largo de la temporada.

