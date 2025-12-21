Tabla triangulares tras empate Platense vs Marathón; clasificado y eliminados

Puerto Cortés, Honduras.

Este domingo se completó una sorpresiva cuarta jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, dejando definido al primer finalista y con el otro boleto aún en disputa. En el Grupo B, el Marathón selló su clasificación a la final tras empatar 2-2 en su visita al Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los goles del conjunto Escualo fueron obra de Eduardo Urbina y un tanto polémico de Carlos “Chuy” Pérez; mientras que para los sampedranos anotaron Javier Rivera y Nicolás Messiniti. Con este resultado, el Monstruo Verde, que venía de vencer a Olancho FC y Platense en sus dos primeros compromisos, llegó a siete puntos y se volvió inalcanzable en la cima del grupo, asegurando así su boleto a la gran final del campeonato.

Tras la igualdad, la tabla del Grupo B quedó con Marathón como líder con siete puntos, Platense segundo con cuatro unidades y Olancho FC en el fondo con un punto. Los compromisos pendientes entre Platense y Olancho FC, y el Marathón vs Olancho FC programados para este jueves 25 de diciembre y el otro el domingo 28 de diciembre, solo servirán para cumplir con el calendario. Cabe recordar que lo anterior se debe a que, según el reglamento, si al finalizar las triangulares existe empate en puntos y goles, avanzarán automáticamente a la final los líderes de las vueltas regulares, que en este torneo fueron Olimpia y Marathón, un criterio que premia la regularidad mostrada durante toda la fase inicial del campeonato. Por lo tanto, aunque los Potros ganen sus dos partidos pendientes solo llegarían a 7 puntos, mismos que tiene Marathón hasta el momento. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Mientras tanto, en el Grupo A, Motagua, ya eliminado, le hizo el ‘favor’ a Real España al empatar 1-1 frente a Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés. El Ciclón Azul se puso en ventaja con un golazo del “Droppy” Gómez, quien celebró entre lágrimas en lo que podría ser su despedida del club. En el complemento, Olimpia reaccionó y logró la igualdad gracias a un tanto de José Mario Pinto, tras una gran recuperación de Paguada. Con este empate, Olimpia se mantiene como líder del Grupo A con siete puntos, seguido por Real España con tres unidades y Motagua también con tres puntos. Sin embargo, los Aurinegros son los únicos que aún tienen dos partidos pendientes, por lo que matemáticamente pueden alcanzar nueve puntos y clasificar a la final.

Tabla de posiciones de las triangulares del Apertura 2025