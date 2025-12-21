  1. Inicio
  2. · Deportes

Polémica: El gol del Platense que no debió de haber contado ante Marathón

La anotación de Carlos Pérez viene precedida de un claro fuera de juego.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 16:00 -
  • German Alvarado
Puerto Cortés, Honduras.

La polémica arbitral no podía faltar y se hizo presente en el duelo Platense vs Marathón por la cuarta jornada de la triangular del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En el primer tiempo del partido realizado en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, los escualos marcaron dos goles y uno de ellos no debió de haber sido validado.

Platense - Marathón: Invasión, Ana sorprendida y jovencita enamora

Transcurrían 47 minutos ya sobre el cierre de la primera mitad y lo ganaba por la mínima el equipo porteño, cuando los locales aumentaron la cuenta gracias al habilidoso volante ofensivo Carlos Pérez.

La diana es polémica ya que en la previa el experimentado delantero Georgie Welcome estaba en claro fuera de juego, pero el asistente Juan Otero lo ignoró y al final el artillero asistió a un Pérez que llegó al segundo palo para mandar el balón al fondo de las redes.

Inmediatamente toda la plantilla del Platense festejó a lo grande, ante el lamento de Marathón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias