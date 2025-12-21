Polémica: El gol del Platense que no debió de haber contado ante Marathón

Puerto Cortés, Honduras.

En el primer tiempo del partido realizado en el estadio Excélsior de Puerto Cortés , los escualos marcaron dos goles y uno de ellos no debió de haber sido validado.

La polémica arbitral no podía faltar y se hizo presente en el duelo Platense vs Marathón por la cuarta jornada de la triangular del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Transcurrían 47 minutos ya sobre el cierre de la primera mitad y lo ganaba por la mínima el equipo porteño, cuando los locales aumentaron la cuenta gracias al habilidoso volante ofensivo Carlos Pérez.

La diana es polémica ya que en la previa el experimentado delantero Georgie Welcome estaba en claro fuera de juego, pero el asistente Juan Otero lo ignoró y al final el artillero asistió a un Pérez que llegó al segundo palo para mandar el balón al fondo de las redes.

Inmediatamente toda la plantilla del Platense festejó a lo grande, ante el lamento de Marathón.