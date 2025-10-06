Carlos Pérez murió al intentar impedir un asalto en la vivienda de sus padres

San Pedro Sula

Un joven universitario perdió la vida la noche del domingo al recibir dos impactos de bala a manos de criminales que asaltaban su casa en la colonia Brisas de Expocentro de esta ciudad.

La víctima respondía al nombre de Carlos Daniel Pérez Raudales (de 21 años), quien era apasionado por el fútbol y destacaba en las reservas del Club Platense Junior, dijeron sus conocidos.

El informe policial señala que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 pm, cuando el joven intentó impedir el asalto que varios individuos realizaban en la residencia de sus padres.

De acuerdo con lo manifestado por el padre del universitario, él y su esposa fueron interceptados por un individuo encapuchado que les dijo que se trataba de un asalto.