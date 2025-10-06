A machetazos le quitan la vida a una mujer en Lempira

En un nuevo hecho violento contra las mujeres se registra en Honduras. María Francisca, de 64 años, fue asesinada a machetazos en la comunidad de El Pinal, ubicada en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.
El cuerpo de la víctima fue encontrado tendido a orillas de una quebrada, generando conmoción entre los pobladores de la zona, quienes llegaron al lugar al percatarse de la tragedia.
Pobladores de la zona y familiares de la mujer asesinada exigieron justicia y piden a las autoridades esclarecer el caso lo antes posible.
Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre capturas o avances en la investigación, mientras que la comunidad permanece consternada por este nuevo acto de violencia que enluta al país.
Este caso se suma a la muerte de féminas que, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, perdieron la vida violentamente en distintos puntos del país, la mayoría en Olancho y Lempira, víctimas de ataques armados y violencia doméstica.
Entre ellas figuran Mélida Escobar, Mercedes Banegas, Lourdes González, Dunia Espinoza, Anny Vallecillo, Silvia Reyes y Bessy Varela, cuyos casos reflejan el incremento de la violencia contra las mujeres y la impunidad que impera en Honduras.