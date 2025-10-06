A machetazos le quitan la vida a una mujer en Lempira

Lempira, Honduras

El cuerpo de la víctima fue encontrado tendido a orillas de una quebrada, generando conmoción entre los pobladores de la zona, quienes llegaron al lugar al percatarse de la tragedia.

En un nuevo hecho violento contra las mujeres se registra en Honduras. María Francisca, de 64 años , fue asesinada a machetazos en la comunidad de El Pinal, ubicada en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.

Pobladores de la zona y familiares de la mujer asesinada exigieron justicia y piden a las autoridades esclarecer el caso lo antes posible.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre capturas o avances en la investigación, mientras que la comunidad permanece consternada por este nuevo acto de violencia que enluta al país.

Este caso se suma a la muerte de féminas que, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, perdieron la vida violentamente en distintos puntos del país, la mayoría en Olancho y Lempira, víctimas de ataques armados y violencia doméstica.

Entre ellas figuran Mélida Escobar, Mercedes Banegas, Lourdes González, Dunia Espinoza, Anny Vallecillo, Silvia Reyes y Bessy Varela, cuyos casos reflejan el incremento de la violencia contra las mujeres y la impunidad que impera en Honduras.