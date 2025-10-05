“¿La vio con su exnovio?”: revelan el supuesto motivo por el que Dagoberto habría matado a Lourdes

El crimen de Lourdes Vanesa González López, de 27 años, ha causado profunda consternación en El Progreso, Yoro, luego de que se confirmara que fue asesinada presuntamente por su pareja, Dagoberto Madrid Rivera, tras una discusión motivada por celos. En las últimas horas salieron a la luz infames detalles.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la tragedia ocurrió la noche del 27 de septiembre en la colonia Bendeck, El Progreso.
Vecinos relataron que, cerca de las 10:50 p.m., se escucharon gritos provenientes de la vivienda de Lourdes, seguidos por un disparo que alarmó a toda la comunidad.
Minutos después, José Madrid, hermano de la víctima, llegó a la casa y la encontró herida de gravedad, tendida en el suelo con un impacto de bala en la cabeza. Fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde permaneció tres días bajo cuidados intensivos.
Pese a los esfuerzos médicos, Lourdes falleció la mañana del 1 de octubre. Familiares, amigos y vecinos lamentaron su muerte y exigieron a las autoridades actuar con rapidez para capturar al responsable.
El principal sospechoso, identificado como Dagoberto Madrid Rivera, se dio a la fuga tras el hecho. Era un texista en El Progreso.
Comentarios de cercanos señalan que la discusión habría iniciado luego de que el agresor "viera a Lourdes horas antes con su expareja".
Amigas de Vanesa escribieron mensajes de repudio en redes sociales, llamando “cobarde” al supuesto agresor.
Asimismo, en redes sociales, allegados a la joven expresaron su repudio al crimen y pidieron justicia. “Era una muchacha amable, tranquila y querida por todos”, escribió un conocido.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y busca dar con el paradero del sospechoso, mientras familiares de la víctima claman por justicia.