Tragedia y dolor: las mujeres que perdieron la vida durante la Semana Morazánica

Al menos nueve mujeres perdieron la vida durante los días del asueto Morazánico en distintos puntos del país. Las muertes ocurrieron en diferentes acontecimientos, desde accidentes hasta crímenes, dejando tras de sí decenas de familiares destrozados.
Lourdes Vanesa González López, de 27 años, falleció el 1 de octubre en un centro asistencial de San Pedro Sula. Fue asesinada presuntamente por su pareja, Dagoberto Madrid Rivera.
Lourdes habría sido atacada de un disparo en la cabeza por su pareja sentimental, quien se desempeñaba como taxista, tras una discusión motivada por celos.
Por otro lado, Jenifer Rivera fue encontrada sin vida la tarde del 1 de octubre en su habitación, ubicada en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa.
Según información proporcionada por sus familiares, Yenifer padecía epilepsia. Se conoció que la tarde anterior presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas, a pesar de las indicaciones médicas en contra.
Mercedes Banegas, de 78 años, fue asesinada la tarde del 1 de octubre en la comunidad de La Sosa, municipio de Catacamas, Olancho, cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda y le dispararon sin mediar palabra.
Génesis Liliana Martínez Rodas, de 15 años, fue hallada sin vida el 1 de octubre en la aldea Los Ritos, municipio de Lepaterique, Francisco Morazán. Murió ahogada al ser arrastrada por una quebrada.
El pasado 2 de octubre, Yennifer Ponce Cabrera, de 19 años, falleció en un accidente de tránsito. Según versiones preliminares, la joven se desplazaba en su motocicleta cuando perdió el control al no lograr tomar una curva, lo que provocó que cayera a una hondonada en la comunidad de Brisas de Monte Verde, Santa Cruz de Yojoa.
Dunia Espinoza Alvarado, madre de tres hijos, viajó durante el feriado para visitar a sus familiares. Decidió asistir a una fiesta local, pero fue asesinada el 2 de octubre en una solitaria calle de la comunidad de Catatao, en Gracias, departamento de Lempira.
Dunia, de 33 años, fue encontrada con múltiples impactos de bala. Dejó en orfandad a tres niños.
Anny Michell Palma Varela, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallada sin vida la madrugada del miércoles 3 de octubre dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca, Olancho.
De acuerdo con el reporte preliminar, la muerte de Anny habría ocurrido entre la medianoche del martes y las primeras horas del miércoles. Aún no hay indicios sobre el móvil del crimen.
Bessy Varela y Silvia Reyes murieron la noche del 4 de octubre a causa de disparos dentro de una cantina del barrio Ojo de Agua, en Catacamas, Olancho.