Tragedia y dolor: las mujeres que perdieron la vida durante la Semana Morazánica

El pasado 2 de octubre, Yennifer Ponce Cabrera, de 19 años, falleció en un accidente de tránsito. Según versiones preliminares, la joven se desplazaba en su motocicleta cuando perdió el control al no lograr tomar una curva, lo que provocó que cayera a una hondonada en la comunidad de Brisas de Monte Verde, Santa Cruz de Yojoa.