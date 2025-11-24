Horóscopo de hoy, 24 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

No le temas a los desafíos, vienen nuevos proyectos y actividades en donde asumirás ciertos riesgos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los nativos de Aries más jóvenes pueden ver el momento ideal para asentarse en su vocación o despuntar en una nueva profesión; los estudios también se verán favorecidos por en influjo de Urano.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Has iniciado un camino muy interesante en tus relaciones profesionales; trata de buscar todos los apoyos posibles para conseguir tus objetivos. Estás en un gran momento personal y puedes lograr todo lo que te propongas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Es hora de sentarse a hablar seriamente con los hijos o personas dependientes de la familia. No está bien que las responsabilidades recaigan siempre en los mismos y a poco que te esfuerces, comenzarán a entenderlo todos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te interesa revisar tus cuentas cuanto antes, porque los gastos imprevistos pueden llegarte en el peor momento y complicar tu plácida existencia con apuros económicos a los que posiblemente no te hayas acostumbrado.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás muy buenas ideas para mejorar algunos aspectos de tu trabajo. Si trabajas por cuenta ajena, deberás andar con cuidado para que nadie se apropie de ella y se cuelgue la medalla.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puedes ahorrar en algunas cosas que te parecen imprescindibles ahora. Pero si pruebas, comprobarás que no influyen para nada en tu felicidad. La lectura de un buen libro te servirá para salir de esa atmósfera nociva que puebla tu cabeza.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los problemas de salud acecharán hoy el buen hacer de tus actividades diarias, dolor de cabeza o extremidades te mantendrán en un estado de preocupación. Para compensar una buena noticia te sorprenderá cuando llegues a casa.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La vertiente más dura del carácter de los Escorpio saldrá hoy a la luz, sorprendiendo a todos aquellos a los que tratas habitualmente. Tendrás fuerza y energía como para conseguir todas las metas que te propongas en un día como el de hoy.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La nueva temporada, el influjo de Urano o la combinación de ambos elementos favorecen los asuntos laborales: si no tienes trabajo, es posible que en estos momentos surjan propuestas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Buenas ideas y brillantes proyectos en el trabajo en un momento de vital importancia con tu equipo de colaboradores. Estarás rebosante de una energía que ayudará a conseguir tus objetivos profesionales. La persona amada se desvivirá por ti.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Seguirás batallando profesionalmente por un puesto que te correspondía y que no te han dado. Si sabes manejar tus cartas, tendrás muchas posibilidades de conseguirlo a la mayor brevedad. Actúa con inteligencia y caerán rendidos a tus pies.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás que decidirte con un tema profesional tarde o temprano; no es cuestión de que te estrelles una y otra vez. En el plano sentimental, surgirá una disputa que abrirá un paréntesis en tu relación. Llegan tiempos de cambios y reflexión.