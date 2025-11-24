Vinicius quiere irse del Real Madrid: toma decisión y revelan el motivo

Revuelo en España. Salen a la luz nuevos detalles sobre la renovación de Vinicius: el jugador brasileno le había comunicado personalmente a Florentino Pérez su postura con respecto a su futuro.
La era de Xabi Alonso se sigue armando y el DT ha dejado claro que ningún jugador tiene asegurado su puesto titular en el Real Madrid.
Tal y como le ha pasado a Vinicius Jr, quien venía siendo uno de los indiscutibles en la "Casa Blanca", pero en esta temporada ya ha pasado por varias suplencias.
Esto sucedió también este domingo 23 de noviembre. El brasileño arrancó desde el banquillo en el duelo ante el Elche e ingresó en la segunda parte del encuentro que terminaron empatando 2-2.
En medio de la situación que vive Vinicius, se habla del tema de su renovación, que ha venido en un sube y baja, en cuanto a si continuará con el Real Madrid o no.
Y es que, desde The Athletic han brindado nuevos detalles sobre el camino de la renovación de Vinicius y, de momento, indican que el brasileño tomaría la postura de no continuar con su vínculo con el Real Madrid.
El destacado medio resalta que el futbolista tiene estancada sus intenciones de renovación y le habría directamente a Florentino Pérez, que no piensa continuar y la tensa relación con Xabi Alonso sería uno de los factores.
The Athletic detalló que fuentes distintas confirmaron que Vinicius abordó este asunto en una charla privada con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
"Ese acuerdo está lejos de poder cerrarse, con diferencias en cuanto a la duración del nuevo vínculo y las condiciones económicas del acuerdo", también informaban desde diario MARCA.
“Vinicius Jr le dice al Real Madrid que no renovará mientras la relación con Xabi Alonso siga siendo difícil”, informaba el periodista Mario Cortegana para The Athletic.
De momento, no hay una postura clara sobre el futuro del jugador que vuelve a tomar un nuevo giro con respecto a su renovación.
El tema económico ha sido uno de los factores en las conversaciones sobre ampliar su contrato. Cabe resaltar que en el pasado mercado de fichajes recibió millonarias ofertas por parte de Arabia Saudita.
El vínculo de Vinicius con el Real Madrid culmina en 2027, por lo que en seis meses entrará en su último año de contrato.
La renovación sigue estancada y ahora se le suman factores como la tensa relación con Xabi Alonso y los desacuerdos que mantienen.
De momento, la postura de Vinicius es clara y no se habla de un pronto arreglo sobre su contrato, cosa que puede cambiar con el paso de la temporada.