  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho

Consternación en Patuca, Olancho, por la muerte de Anny Michell Palma. Nuevos detalles sobre su vida salen a la luz.

Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
1 de 12

Anny Michell Palma Varela, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallada sin vida la madrugada del miércoles 3 de octubre, dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca, Olancho.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
2 de 12

La comunidad educativa del Instituto Salatiel Rosales (I.S.R.), en Olancho, lamentó profundamente el fallecimiento de Anny Michell, una joven exalumna, instructora y entusiasta colaboradora.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
3 de 12

“Nos solidarizamos por el trágico deceso de Anny Michell Palma Varela, quien fue nuestra exalumna, gran colaboradora en nuestras actividades y durante los últimos tres años instructora de las calistenias del I.S.R., a las que le ponía vibra y corazón en todo lo que hacía”, expresó el instituto en sus redes sociales.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
4 de 12

De acuerdo con el reporte preliminar, la muerte de Anny habría ocurrido entre la medianoche del martes y las primeras horas del miércoles.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
5 de 12

Las autoridades informaron que el cuerpo de la joven presentaba doce impactos de bala y que al momento de ser encontrada vestía una pijama blanca.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
6 de 12

Según conocidos, Anny estaba en el lugar de los hechos comprando bebidas. Esta información aún no es confirmada por las autoridades.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
7 de 12

Horas antes de su muerte, alrededor de las 11:00 p.m. del martes, Anny Michell realizó una última publicación en Facebook dedicada a un amigo fallecido semanas atrás, mensaje que hoy sus allegados interpretan como una despedida inesperada.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
8 de 12

En redes sociales, excompañeros y amigos la identificaron con el usuario “Michell Palma” y expresaron su dolor ante la noticia.

Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
9 de 12

“Era alegre, entregada a lo que hacía y siempre dispuesta a colaborar”, escribió una de sus conocidas.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
10 de 12

Desgarradoras imágenes difundidas en redes sociales muestran a la joven tendida en el piso de un baño del lugar.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
11 de 12

La noticia del crimen ha causado conmoción en el municipio de Patuca, donde la joven era muy querida por su carisma y su constante participación en actividades locales.

 Foto: redes sociales
Así era Anny Michell, la joven que murió tras recibir 12 disparos en cantina de Olancho
12 de 12

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y dar con los responsables del crimen.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos