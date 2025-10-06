Video: momento exacto del trágico accidente que le arrebató la vida a padres de reconocida periodista

Villanueva, Cortés.

La tarde de este lunes 6 de octubre salió a la luz un video del momento del accidente. Las víctimas fueron identificadas como Cintia Granados Paz, de 66 años, y Jenrry Doney Uyoa Velásquez, de 54, padres de la periodista Etny Uyoa , reconocida profesional de la zona norte del país.

Un trágico accidente ocurrido la tarde del 5 de octubre en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva , cobró la vida de una pareja de esposos originaria de la comunidad Las Cañadas.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los esposos se transportaban en un vehículo tipo pickup color azul junto a su hijo menor cuando colisionaron con un automóvil turismo, marca Ford, color amarillo, conducido por Erick Daniel Mejía Núñez, quien resultó con dolor torácico provocado por el impacto de la bolsa de aire.

Equipos de socorro llegaron al lugar del siniestro y brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Sin embargo, al evaluar los signos vitales de los adultos mayores, confirmaron que ya no presentaban vida.

En el percance también resultó lesionado Orin Isaac Granado, de 21 años, hijo de las víctimas, quien fue trasladado en estado grave al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.

El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron severamente dañados en el sector, generando una fuerte congestión vehicular mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes.

Horas después del trágico hecho, la periodista Etny Uyoa compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “El miedo de toda mi vida se ha cumplido en un abrir y cerrar de ojos”, en referencia a la pérdida de sus padres.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.