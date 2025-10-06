Dolorosa publicación de Etny Uyoa, hija de esposos que murieron en accidente en Villanueva

Una pareja de esposos falleció la tarde del domingo en una terrible colisión entre un pickup y un turismo en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, Cortés.
Las víctimas fueron identificadas como Cintia Granados Paz, de 66 años, y Jenrry Doney Uyoa Velásquez, de 54 años.
Los esposos viajaban junto a su hijo menor en un vehículo tipo pickup, marca Mazda, de color azul.
El pickup colisionó con un turismo marca Ford, color amarillo, conducido por un hombre identificado como Erick Daniel Mejía Núñez, quien resultó ileso en el accidente.
En el percance resultó también lesionado un joven identificado como Orin Isaac Granado, de 21 años, familiar de las víctimas. Este fue trasladado en estado grave al Mario Rivas de SPS.
La pareja de esposos era originaria de la comunidad Las Cañadas de Villanueva.
Los ahora fallecidos eran los padres de la joven periodista Etny Uyoa, reconocida en la zona norte del país.
Tras la noticia del fallecimiento de sus padres, Etny realizó una dolorosa publicación en sus redes sociales, en la cual lamentó la pérdida de sus queridos progenitores.
"El miedo de toda mi vida se ha cumplido en un abrir y cerrar de ojos", escribió la joven periodista.
"A los que me han llamado, escrito y enviado sus condolencias en estos momentos tan difíciles, solo puedo decirles ¡Gracias!", añadió en el posteo.