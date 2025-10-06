Dolor en El Paraíso: velan a hermanos y primo fallecidos en accidente

El Paraíso, Honduras

La tranquilidad del barrio El Divisadero, en Ojo de Agua, El Paraíso, se vio interrumpida por el dolor de una tragedia. Dos féretros, rodeados de velas y flores, reposan uno junto al otro en la vivienda familiar, tras el accidente de tránsito que cobró la vida de los hermanos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa.

Emmanuel Banegas estaba a pocos meses de graduarse de educación media, tras realizar su práctica profesional en una gasolinera de la zona. Su hermana Daniela, por su parte, había sido coronada Señorita Independencia 2025 en el Instituto Frank Ramírez, centro educativo donde ambos cursaban sus estudios.