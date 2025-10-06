  1. Inicio
Dolor en El Paraíso: velan a hermanos y primo fallecidos en accidente

El barrio El Divisadero y otras zonas de El Paraíso viven horas de luto. Emmanuel y Daniela Banegas, junto a su primo Joshua Rodríguez, murieron en un aparatoso choque

  • 06 de octubre de 2025 a las 10:29 -
  • Redacción
Velatorio de Joshua Rodríguez, primo de los hermanos Banegas Padilla.

 Foto: Cortesía NCI Danlí
El Paraíso, Honduras

La tranquilidad del barrio El Divisadero, en Ojo de Agua, El Paraíso, se vio interrumpida por el dolor de una tragedia. Dos féretros, rodeados de velas y flores, reposan uno junto al otro en la vivienda familiar, tras el accidente de tránsito que cobró la vida de los hermanos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa.

Emmanuel Banegas estaba a pocos meses de graduarse de educación media, tras realizar su práctica profesional en una gasolinera de la zona. Su hermana Daniela, por su parte, había sido coronada Señorita Independencia 2025 en el Instituto Frank Ramírez, centro educativo donde ambos cursaban sus estudios.

(Emmanuel Banegas Padilla conducía el vehículo Honda Civic de color azul.)

Además hay imágenes del velatorio de Joshua Rodríguez, primo de los hermanos Banegas Padilla. Él también viajaba en el mismo vehículo y es velado en el barrio San Rafael, bajo el mismo manto de dolor.

(Joshua Rodríguez también falleció. Era primo de Emmanuel y Daniela.)


Pero la herida es aún más profunda. En Teupasenti, El Paraíso, se lleva a cabo el velatorio del pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de apenas tres años, quien iba a bordo de uno de los vehículos accidentados.

Fatal accidente en carretera

El fatal accidente ocurrió la madrugada del 5 de octubre, cerca de la 1:00 a.m., a escasos dos kilómetros del desvío hacia Yuscarán.

Según testigos, un vehículo turismo azul se desplazaba a exceso de velocidad cuando colisionó de frente contra una camioneta roja.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investiga las causas del accidente que apagó cuatro vidas.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

