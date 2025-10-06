Dolor en El Paraíso: velan a hermanos y primo fallecidos en accidente

La tranquilidad del barrio El Divisadero, en Ojo de Agua, El Paraíso, se vio interrumpida por el dolor de una tragedia. Dos féretros, rodeados de velas y flores, reposan uno junto al otro en la vivienda familiar, tras el accidente de tránsito que cobró la vida de los hermanos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa.
Emmanuel Banegas estaba a pocos meses de graduarse de educación media, tras realizar su práctica profesional en una gasolinera de la zona. Su hermana Daniela, por su parte, había sido coronada Señorita Independencia 2025 en el Instituto Frank Ramírez, centro educativo donde ambos cursaban sus estudios.
Además hay imágenes del velatorio de Joshua Rodríguez, primo de los hermanos Banegas Padilla. Él también viajaba en el mismo vehículo y es velado en el barrio San Rafael, bajo el mismo manto de dolor.
Pero la herida es aún más profunda. En Teupasenti, El Paraíso, se lleva a cabo el velatorio del pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de apenas tres años, quien iba a bordo de uno de los vehículos accidentados.
Fatal accidente en carretera
El fatal accidente ocurrió la madrugada del 5 de octubre, cerca de la 1:00 a.m., a escasos dos kilómetros del desvío hacia Yuscarán.
Según testigos, un vehículo turismo azul se desplazaba a exceso de velocidad cuando colisionó de frente contra una camioneta roja.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investiga las causas del accidente que apagó cuatro vidas.