Cuatro muertos deja brutal choque entre camioneta y turismo en El Paraíso

Al menos cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un niño de tres años, en un fatal accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la carretera que de Danlí conduce a Tegucigalpa, a pocos kilómetros del desvío hacia Yuscarán, departamento de El Paraíso.
El hecho se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un vehículo tipo turismo color azul impactó de frente contra una camioneta roja.
Según información preliminar, el turismo circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas en zigzag antes de colisionar violentamente contra el otro automotor.
Entre las víctimas mortales fueron identificados Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla, y Joshua Rodríguez, todos originarios de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán.
También se reportó el fallecimiento del pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de tan solo tres años de edad, quien viajaba en la camioneta roja.
En la escena del accidente murió una persona, mientras que el resto fallecieron el hospital Gabriela Alvarado, de Danlí.
La conductora de la camioneta, madre del pequeño fallecido, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de Tegucigalpa.
Las autoridades de Vialidad y Transporte iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió este terrible percance en la carretera panamericana CA-6.
Fotografía en vida de Emmanuel Banegas Padilla.
Fotografía en vida de Daniela Banegas Padilla.
Fotografía en vida de Joshua Rodríguez.