  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez

El accidente de tránsito también cobró la vida de Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, quienes viajaban en el turismo que colisionó con la camioneta.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
1 de 12

Ayer se confirmó que el pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de apenas tres años de edad, era hijo de la periodista Alison Machado, colaboradora de Radio Nacional de Honduras.
Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
2 de 12

El menor perdió la vida en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de El Paraíso, durante la madrugada del domingo 5 de octubre.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
3 de 12

A través de un comunicado, Radio Nacional de Honduras expresó su más sentido pésame a la periodista Alison Rodríguez y a su familia, manifestando su solidaridad en este momento de profundo dolor por la pérdida irreparable de su hijo.
Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
4 de 12

En el fatal percance también fallecieron Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, dejando consternadas a varias familias hondureñas.
Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
5 de 12

Estos tres jóvenes iban a bordo de un vehículo turismo y se dirigían hacia la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
6 de 12

En el trayecto por la CA-6 impactaron contra una camioneta color rojo, donde iba el pequeño Fabián y su madre, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a Tegucigalpa.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
7 de 12

De acuerdo con el informe de las autoridades policiales, el exceso de velocidad y el hecho de conducir en horas no recomendadas fueron las principales causas de este terrible accidente.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
8 de 12

Así quedó el vehículo turismo en el que se trasladaban los tres jóvenes fallecidos en este fatal percance en la carretera CA-6.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
9 de 12

La camioneta también quedó destruida luego de la brutal colisión.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
10 de 12

Fotografía en vida de Daniela Banegas Padilla, una de las víctimas del accidente en El Paraíso.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
11 de 12

Emmanuel Banegas Padilla era el joven que conducía el turismo Honda Civic de color azul.

Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez
12 de 12

Joshua Rodríguez era el tercer ocupante del automotor liviano. Los tres jóvenes eran originarios de Ojo de Agua, Yuscarán.

Cargar más fotos