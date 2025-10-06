Niño que murió en accidente en El Paraíso era hijo de la periodista Alison Rodríguez

Ayer se confirmó que el pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de apenas tres años de edad, era hijo de la periodista Alison Machado, colaboradora de Radio Nacional de Honduras.
El menor perdió la vida en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de El Paraíso, durante la madrugada del domingo 5 de octubre.
A través de un comunicado, Radio Nacional de Honduras expresó su más sentido pésame a la periodista Alison Rodríguez y a su familia, manifestando su solidaridad en este momento de profundo dolor por la pérdida irreparable de su hijo.
En el fatal percance también fallecieron Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, dejando consternadas a varias familias hondureñas.
Estos tres jóvenes iban a bordo de un vehículo turismo y se dirigían hacia la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.
En el trayecto por la CA-6 impactaron contra una camioneta color rojo, donde iba el pequeño Fabián y su madre, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a Tegucigalpa.
De acuerdo con el informe de las autoridades policiales, el exceso de velocidad y el hecho de conducir en horas no recomendadas fueron las principales causas de este terrible accidente.
Así quedó el vehículo turismo en el que se trasladaban los tres jóvenes fallecidos en este fatal percance en la carretera CA-6.
La camioneta también quedó destruida luego de la brutal colisión.
Fotografía en vida de Daniela Banegas Padilla, una de las víctimas del accidente en El Paraíso.
Emmanuel Banegas Padilla era el joven que conducía el turismo Honda Civic de color azul.
Joshua Rodríguez era el tercer ocupante del automotor liviano. Los tres jóvenes eran originarios de Ojo de Agua, Yuscarán.