Se escondía en una zona boscosa: lo mandan a la cárcel por el asesinato de su exmujer y exsuegro en Roatán

Islas de la Bahía

En audiencia inicial, la Fiscalía local de Roatán logró que se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Alexander Rosa Pineda, supuesto responsable del asesinato de su expareja Darlin Yorgely López Rápalo y de su exsuegro Ángel Rosendo Aguilar Cálix, hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre en la comunidad de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía.

De acuerdo con las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rosa mantenía una relación conflictiva con la víctima, con quien tenía tres hijos. Existían además denuncias previas por maltrato, amenazas y acoso.

El día del crimen, Rosa Pineda habría llegado armado a la vivienda familiar, donde disparó primero contra María Natividad López, madre de Darlin, quien resultó gravemente herida. Luego ingresó a la casa y atacó con el arma de fuego a su expareja y al padre de ella, quien intentó defenderla.

Tras un operativo de búsqueda, el sospechoso fue capturado la noche del 25 de septiembre, cuando se escondía en una zona boscosa. Durante la detención se le confiscó una pistola calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada para cometer el doble homicidio.

El juez dictó prisión preventiva por los delitos de parricidio, asesinato, tentativa de asesinato —en perjuicio de la madre de la víctima— y porte ilegal de arma de fuego en concurso real.