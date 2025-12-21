  1. Inicio
Platense - Marathón: Invasión, Ana sorprendida y jovencita enamora

Las imágenes del ambientazo en Puerto Cortés con el duelo entre escualos y verdolagas por la triangular del Apertura 2025.

1 de 20
1 de 20

Las imágenes del ambientazo en Puerto Cortés con motivo del duelo Platense vs Marathón por la jornada 4 de las triangulares del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos: Neptalí Romero
2 de 20
2 de 20

Platense luce el tifo más bello de su historia con una frase que pocos pueden utilizar: "El primer campeón nacional". "Platense es Grande por su gente"
3 de 20
3 de 20

La afición del Marathón invadió Puerto Cortés con motivo de ver al club de sus amores en el estadio Excélsior.

4 de 20
4 de 20

El sector de sol sur totalmente abarrotado por los aficionados del Marathón .

5 de 20
5 de 20

El sector de preferencia y silla también completamente llena de aficionados del Marathón, equipo que se ilusiona con salir campeón.

6 de 20
6 de 20

Un buen ambiente en el Puerto ya que estamos en víspera de Navidad, buen clima y partido de fútbol.

7 de 20
7 de 20

La afición del Platense también se hizo presente al estadio Excélsior .
8 de 20
8 de 20

La periodista Karla López llegó desde muy temprano para realizar su respectivo trabajo.

9 de 20
9 de 20

Bella fotógrafa identificada con la camiseta del Marathón.

10 de 20
10 de 20

Dos muchachas y un joven en el sector de silla posando para el lente de Diario LA PRENSA.

11 de 20
11 de 20

Christian Andrés, presidente del Platense, junto a Rolin Peña, directivo del Marathón, sostuvieron una platica de varios minutos antes del pitazo inicial.

12 de 20
12 de 20

Uno de los miles aficionados del Marathón que llegó al estadio Excélsior para ver al club de sus amores.

13 de 20
13 de 20

Una bella señorita que fue captada en el sector de silla bien identificada con su camiseta del Marathón.

14 de 20
14 de 20

Otra bella aficionada del Marathón en el sector de silla.

15 de 20
15 de 20

Marathón ni jugó solo en Puerto Cortés ya sus aficionados hicieron el viaje desde San Pedro Sula.
16 de 20
16 de 20

Visita especial: La Copa que se le dará al Apertura 2025 llegó al estadio Excélsior.

17 de 20
17 de 20

Muñeca: La bella Ana Bautista se vio sorprendida tras ver nuestro lente.

18 de 20
18 de 20

La selfie de Ana Bautista en el banquillo del estadio Excélsior.

19 de 20
19 de 20

Otra de las hermosas edecanes que llegó al estadio por el Platense vs Marathón.

20 de 20
20 de 20

Una de las edecanes que robó suspiros en el estadio .

