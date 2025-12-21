Mario Pineida: Asistió al funeral del futbolista y luego fue asesinada; esto dicen las autoridades

“La tercera motocicleta tenía la función de limpiar el camino, es decir, llegó antes que los sicarios, al igual que el Volkswagen. Cuando el futbolista, su pareja y su madre descendieron del vehículo, los atacantes se acercaron y les dispararon. Tanto los gatilleros como quien limpiaba el camino se movilizaban uno en cada motocicleta. El objetivo eran el futbolista y su pareja”, explicó el investigador policial.