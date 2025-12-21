Mario Pineida: Asistió al funeral del futbolista y luego fue asesinada; esto dicen las autoridades

Lamentable: Una de las personas que asistió al funeral del futbolista Mario Alberto Pineida lamentablemente fue asesinada.
En el crimen del futbolista Mario Alberto Pineida Martínez y de su pareja sentimental, la ciudadana peruana Guisella Fernández Ramírez, habrían participado tres motocicletas y dos vehículos, un Volkswagen y un Toyota Fortuner.
El asesinato del jugador del Barcelona SC y de su pareja Fernández se registró la tarde del miércoles 17 de diciembre, en los exteriores de un local de venta de carnes ubicado en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil.
De acuerdo con el investigador, el análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que el futbolista era seguido desde varios puntos por las motocicletas y los dos automotores. Sin embargo, quienes ejecutaron directamente el ataque armado fueron los sicarios que se movilizaban en motocicletas.
“La tercera motocicleta tenía la función de limpiar el camino, es decir, llegó antes que los sicarios, al igual que el Volkswagen. Cuando el futbolista, su pareja y su madre descendieron del vehículo, los atacantes se acercaron y les dispararon. Tanto los gatilleros como quien limpiaba el camino se movilizaban uno en cada motocicleta. El objetivo eran el futbolista y su pareja”, explicó el investigador policial.
Tras perpetrar el crimen, todos los vehículos huyeron del lugar. No obstante, a uno de los sicarios se le dañó la motocicleta, por lo que la abandonó en el sector de Mucho Lote 1. Desde allí tomó un taxi en la vía pública y se trasladó hasta una urbanización ubicada en La Aurora, cantón Daule.
Lamentable: Luego de salir del sepelio de Mario Pineida, el futbolista de Barcelona asesinado en Guayaquil, Karen Juliana Grunauer Franco sufrió un atentado a balazos que finalmente le costó la vida.
El hecho se produjo aproximadamente a las 17:40 del viernes 19 de diciembre, en la avenida 18 de agosto, ubicada en la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule.
De acuerdo con información policial recabada hasta el momento, la víctima se movilizaba en un vehículo de color plomo. Ella iba de copiloto y un hombre era quien manejaba.
“Son interceptados por otro automotor y hubo un resultado negativo, como es la muerte del acompañante, que es una persona de sexo femenino”, indicó el teniente coronel Luis Obando López, jefe policial subrogante del distrito Daule.
Según el uniformado, personas que acudieron al lugar encontraron a la mujer tendida en la calzada y sin vida, con impactos de proyectiles.
De acuerdo con lo explicado con Obando, el ciudadano que conducía resultó herido y se retiró del lugar en el automotor. Logró avanzar hasta una unidad de policía comunitaria , en donde uniformados le brindaron ayuda. Adicionalmente, familiares del hombre también fueron en su auxilio y lo trasladaron hacia una casa de salud, para que reciba atención médica.
Posteriormente, se conoció que el sobreviviente continuaba en el centro médico, pero su condición es estable.
Karen Grunaer, una mujer que asistió al velorio de Mario Pineida el viernes 19 de diciembre, fue asesinada tras salir del camposanto. La víctima se trasladaba en un vehículo y circulaba por la avenida 19 de Agosto de la parroquia La Aurora, en Daule, cuando fue atacada a balazos.
El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule, en sus declaraciones brindadas a Diario Extra, señaló que si bien ella asistió al funeral del futbolista de Barcelona SC, y fue atacada tras salir de allí, no habría una relación del crimen de Grunaer con el asesinato de Pineida.
Prensa de Ecuador informa de que Karen es una la mujer que asistió al velorio de Mario Pineida y luego lamentablemente fue asesinada.