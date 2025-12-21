¿Quiénes son los jóvenes ultimados en una fiesta en Sulaco, Yoro?

Tres jóvenes fueron ultimados a balazos la noche del sábado 20 de diciembre en una fiesta en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
Lo que parecía ser una noche de diversión y baile en el centro comunal de la aldea La Vega se convirtió en una escena de terror cuando desconocidos irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar contra los presentes.
Tres jovencitos, que no rebasaban los 25 años, fallecieron durante la ráfaga de disparos desatada por los criminales en el interior del centro comunal.
Una de las víctimas fatales es Daniel Eduardo Ulloa, de 22 años de edad, quien residía en la aldea San Antonio, del referido municipio.
El segundo fallecido fue identificado como Emerson Pavón, de aproximadamente 19 de años. Según familiares y conocidos, este jovencito vivía en El Progreso, Yoro, y se encontraba de visita en Sulaco.
La tercera víctima de este hecho violento es una mujer de nombre Gabriela Trejo, quien tenía 24 años de edad y era originaria de la comunidad de Las Cañas (Sulaco).
De acuerdo con reportes policiales y de medios locales del departamento de Yoro, el tiroteo también dejó como resultados a siete personas heridas.
Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Manuel de Jesús Subirana, ubicado en el municipio de Yoro.
Hasta el momento se desconoce el móvil de este triple asesinato en Sulaco. La Policía Nacional se encuentra realizando las primeras diligencias investigativas para capturar a los responsables.
Mientras tanto, familiares y amigos de los tres jóvenes fallecidos exigen a las autoridades justicia para que este crimen no quede en impunidad.
Asimismo, pobladores han exigido la intervención inmediata de las autoridades policiales en el municipio debido a la terrible ola de violencia que azota.
Hace apenas una semana, en Sulaco, precisamente en la aldea San Antonio, fueron encontrados asesinados dos primos, que eran originarios de San Luis, Santa Bárbara.
Sulaco es un municipio del departamento de Yoro. Está situado en la zona sur de ese departamento, en el valle del río Sulaco. Se encuentra aproximadamente 29 km al suroeste de la cabecera departamental de Yoro.
El municipio limita con otras jurisdicciones: al norte con el municipio de Yorito, al sur con San José del Potrero (departamento de Comayagua), al este con Marale (departamento de Francisco Morazán) y al oeste con Victoria (Yoro).