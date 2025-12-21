Christian Nodal demanda a Cazzu y esta es la razón

Christian Nodal emprendió una demanda en contra de Cazzu, quien es la madre de su única hija Inti.
El pleito tiene que ver con los documentos de la niña para viajar con su padre, así como el dinero de la pensión alimenticia que hasta el momento han entregado.
Medios locales confirmaron que un juez en Jalisco decidió admitir la demanda que presentó el cantante de regional mexicano, a pesar de que tanto Julieta Emilia Cazzuchelli como su hija Inti mantienen su residencia en Buenos Aires, la capital de Argentina.
Lo que sigue, es esperar una respuesta por parte de la cantante, pero primero tendrá que ser notificada de manera formar acerca del proceso legal que ya inició en su contra.
Esta notificación llegará a lo largo del 2026, pero no se tiene una fecha clara ni estimada, de acuerdo con lo dado a conocer por José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Este proceso de notificación tiene que hacerse de manera internacional debido a la residencia formal de Cazzu y de la menor, por lo que será entrega una carta rogatoria ante las autoridades de Argentina, así la cantante podrá responder como mejor lo prefiera, en conjunto con su defensa.
La demanda de Christian Nodal contra Cazzu tiene como objetivo principal regularizar de manera legal la custodia, el régimen de visitas y la pensión alimenticia de su hija Inti.
El cantante quiere establecer un marco oficial que le permita mantener un vínculo afectivo constante con la menor, solicitando que se defina cómo y cuándo podrá convivir con ella, dado que la niña reside actualmente en Argentina con su madre.
Un punto central del conflicto es el manejo financiero y la documentación internacional de la niña.
Según se filtró en medios, Nodal acusa a Cazzu de haber obstaculizado trámites esenciales, como la expedición del pasaporte mexicano o la visa estadounidense de Inti, condicionándolos supuestamente a un aumento en la manutención.
Finalmente, el proceso legal incluye una acusación derivada de la forma en que se realizaban los pagos de manutención.
Nodal argumenta que los depósitos se hacían en efectivo, cuya suma llega hasta los 12 millones de pesos aproximadamente, los planes de Christian, sin embargo, no son dar menos dinero, simplemente saber en qué se gasta.