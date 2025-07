"Con su generosidad cumpliría mi sueño": 24 cartas de favorecidos con Sedesol

Cristian Gabriel Chávez pidió 100,000 lempiras para reparar su vivienda. "Hago esto con la esperanza de que me pueda brindar una ayuda económica, mi casa no está en buenas condiciones, mi familia y yo no nos sentimos seguros, a causa del tiempo y las grandes lluvias, el techo de mi casa cada día está más afectado, por tema de escasos recursos económicos no he podido hacer un suelo de cemento, aún sigue de tierra, quiero dejar a mis hijos en un hogar digno de vivir", especifica.