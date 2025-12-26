Tabla goleadores Honduras: se destapó con doblete y "Yio" sumó; hay nuevo líder

Movimientos en la tabla de goleadores de Honduras tras el Olancho FC vs Platense por la jornada 5 de las triangulares que se jugó este jueves 25 de diciembre.
13. Leider Anaya (CD Choloma) -- Aunque su equipo no tuvo el mejor rendimiento y quedó fuera de las triangulares del Apertura 2025, está en el top con sus 6 goles.
12. José Mario Pinto (Olimpia) -- El talentoso ha tenido una gran temporada con los Albos y tiene tres partidos por disputar. Lleva 6 anotaciones.
11. Jorge 'Toro' Benguché (Olimpia) -- El atacante no ha tenido su mejor cuota goleadora en Liga Nacional y lleva acumulado 6 goles.
10. Rubilio Castillo (Marathón) -- El delantero está jugando su primera temporada con los verdolagas y lleva 6 goles en el Apertura 2025.
9. John Kleber (Motagua) -- El brasileño firmó 6 goles en su participación en la actual campaña. El Ciclón Azul se despidió de las triangulares tras el empate ante Real España el pasado martes.
8. Yustin Arboleda (Olimpia) -- Acaba de renovar con el cuadro albo y se mantiene en el top de goleadores con sus 7 anotaciones.
7. Ángel Tejeda (Génesis PN) -- El delantero lideró el ataque del Génesis, pero no entraron a la fase de las triangulares. Se quedó con 8 goles.
6. Yemerson Cabrera (Olancho FC) -- El juvenil de los Potros tuvo un gran rendimiento y también hizo 8 goles en el Apertura 2025. Su equipo tiene un duelo pendiente ante Marathón este domingo.
5. Josué Villafranca (Juticalpa FC) -- El atacante y su equipo quedaron fuera de las triangulares, pero a lo largo del torneo acumuló 9 anotaciones.
4. Alexy Vega (Marathón) -- El talentoso jugador se ha exhibido con golazos, pero en lo que va del torneo ha acumulado 12 dianas en su cuenta. Tiene tres partidos por disputar.
3. Nicolás Messiniti (Marathón) -- El argentino ha liderado el ataque verdolaga y tiene en su poder terminar como líder de goleo. Lleva 17 goles y le restan tres partidos (uno de triangulares y final ida-vuelta).
2. Erick "Yio" Puerto (Platense FC) -- El joven delantero marcó en la derrota ante Olancho FC (3-1) este jueves 25 de diciembre y se despidió de su gran primer torneo en Primera División con 17 goles. Los Tiburones ya no tienen actividad en lo que resta del Apertura 2025.
1. Rodrigo De Olivera (Olancho FC) -- El charrúa ha firmado una gran temporada con los Potros; se destapó con doblete ante Platense y es nuevo líder en la tabla de goleo con 18 goles. Le queda un juego pendiente ante Marathón el próximo domingo en San Pedro Sula.
Así marcha la tabla de goleadores en Honduras a falta de dos juegos en triangulares este fin de semana y la final ida-vuelta entre Marathón vs Olimpia.