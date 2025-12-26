Horóscopo de hoy, 26 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Renovación personal, decisiones, una pareja y mejores resultados en el trabajo, esto le deparan los astros para hoy viernes 26 de diciembre del 2025.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Poco a poco has ido ganando posiciones en el terreno laboral o comercial, y sigues con la buena influencia de Júpiter para todo lo relacionado con los viajes, en los que sí puedes encontrar ese puesto de trabajo que suponga un salto cualitativo de lo meramente alimenticio.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Se te acumularán planes para el fin de semana y tendrás que decidir tarde o temprano qué es lo que quieres hacer y con quién quieres disfrutar de tus días libres. Es posible que decidas en función de intereses económicos más que personales.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los Géminis que busquen su media naranja pueden encontrar pronto lo que necesitaban para cuadrar sus vidas, y llegarán también ahora los mejores momentos para celebrar bodas; para ello será necesario cortar por lo sano con situaciones que te perjudican.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Momentos muy favorables para el amor y la diversión. Surgirán fiestas o eventos a los que tendrás que asistir y atraerás todas las miradas. Un encuentro con una persona de tu entorno social, será crucial para tu futuro profesional.
LEO (23 julio - 22 agosto). Permanecerás a la espera de noticias sobre un asunto relacionado con tu futuro profesional; no pierdas los nervios ya que las cosas te empiezan a ir muy bien. En lo sentimental, acudirás a la serenidad que te transmite tu relación de pareja.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Lograrás los mejores resultados en tu entorno laboral, y serás felicitado por tus superiores. Recibirás nuevos desafíos profesionales que asumirás de inmediato ya que estás en tu mejor momento personal.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Afloran de nuevo tus dudas en el plano del amor; debes tomar una decisión y no sabes cómo abordar el problema. Cuanto más alargues esta situación, peor serán las consecuencias para ti. En lo profesional, huye de interesarte solo por tu especialidad y ábrete a otras opciones.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tenderás a esclarecer asuntos de tu pasado que no habías resuelto debidamente. Esto puede llevar a los demás a creer que te estás comportando de forma excesivamente individualista, que tu actitud es diferente o impredecible.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se te plantearán nuevas posibilidades e incluso retos aparentemente insalvables en el campo profesional, pero el éxito estará en que los afrontes con buena disposición y determinación en tus objetivos. Te encontrarás con energías suficientes para ello.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada muy especial con la persona amada, de la que podrían surgir compromisos serios de futuro. Presta atención a tu interior porque puedes querer escuchar campanas de boda. Si es lo que realmente quieres, disfruta de tus mejores momentos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se inicia una etapa de renovación personal en muchos aspectos, que también implicará a las personas que tienes más cerca. Hoy será un día de relajo y celebración, pero tu mente estará dándole vueltas al día de mañana.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La unión con tu familia y seres queridos pasa a hora a primer plano, pese a que el trabajo tienes pendientes algunos temas especialmente sensibles. Tendrás muy claras tus prioridades, sin descuidar nada fundamental.