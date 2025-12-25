Olimpia agita el mercado, argentino al Real España y legionario con nuevo club

El mercado de pases en el fútbol hondureño no se detiene y así marchan: los fichajes confirmados, rumores e intereses en los clubes catrachos.
Jorlian Sánchez ya es nuevo refuerzo de Olancho FC proveniente de Plaza Amador. El goleador ya acordó todo y firmó su contrato con los Potros por una temporada, la agencia 504 gestionó el traspaso del futbolista panameño.
Iván Anderson, actual futbolista de Marathón, se queda sin contrato al terminar el Apertura 2025 y tendría que regresar al Monagas de Venezuela quien es dueño de su ficha, pero la dirigencia del Monstruo Verde se encuentra trabajando en la renovación de su préstamo.
De no concretarse, los reportes apuntan que en Marathón ya tendrían un plan B. El lateral derecho, Samuel Pozantes, aparece entre los posibles refuerzos en caso de que Iván Anderson abandone al Marathón.
OFICIAL // El extremo derecho, Bryan Castillo se va del CD Choloma y se convierte en nuevo jugador del Estrella Roja de Danlí, equipo de las segunda división de Honduras.
Henry Figueroa es otro de los futbolistas verdolagas que se quedan sin contrato al finalizar el Apertura 2025 y la directiva del club buscará renovar al experimentado defensor hondureño.
Jeison Moreno se queda sin contrato en Real España y el conjunto aurinegro de momento no planea renovarlo, pero todo dependerá de como termine el Apertura 2025 con la camisa del aurinegro.
LA PRENSA conoció que Jhon Jairo López será el nuevo director técnico de los Potros de Olancho. El colombiano ocupará el puesto que ocupaba Reynaldo Tilguath; la directiva del club buscó fichar a Pedro Troglio, Diego Vázquez y Hernán 'Tota Medina, pero finalmente no llegaron a un acuerdo con ninguno de los argentinos.
OFICIAL: Austin FC anunció la llegada del futbolista hondureño Joseph Rosales, quien se une al club texano procedente del Minnesota United FC tras un intercambio en efectivo valorado en 1.5 millones de dólares (39,540,000 Lempiras) y firmó un contrato por los próximos 3 años y medio con la opción de uno más.
Mario Berrios confirmó a LA PRENSA que ya tenían conversaciones avanzadas con Nicolás Messiniti. Cabe mencionar que al delantero argentino le quedan seis meses de contrato, pero Marathón lo quiere por dos años más.
OFICIAL // Olimpia anunció la renovación del técnico uruguayo, Eduardo Espinel, quien seguirá en el banquillo melenudo por un año tras llegar a un acuerdo con la directiva del club.
OFICIAL // Yustin Arboleda extiende su vínculo con Olimpia por un año más, así lo confirmó el club capitalino en sus redes sociales en plena disputa de las triangulares del Apertura 2025.
Moisés Rodríguez se encuentra en pláticas con Olimpia para regresar al conjunto melenudo luego de 6 meses de préstamo en Génesis PN.
LA PRENSA conoció que el mediocampista hondureño, Héber Núñez, tendrá que regresar al Olimpia de Eduardo Espinel luego de haber disputado el Apertura 2025 con la camiseta del Génesis PN.
Olimpia se encuentra trabajando en comprar la ficha del defensor Emanuel Hernández, que pertenece al CA Sarmiento de la primera división de Argentina.
LA PRENSA conoció que Marcos Montiel, futbolista uruguayo, se encuentra encaminado a seguir en Olimpia tras pláticas de renovación con el club melenudo.
Tras interés del mercado tico, la dirigencia del Olimpia no quiere repetir errores del pasado ni debilitar su plantel sin una compensación económica significativa que justifique la operación, ya que ha blindado a Jorge Álvarez no saldrá cedido.
El Real España está muy cerca de concretar su primer movimiento en el mercado de fichajes con la llegada del mediocampista argentino Gonzalo Ritacco, quien se perfila como el primer refuerzo aurinegro de cara al torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.
OFICIAL // El club Real Tegus de la segunda división anunció como su nuevo DT a Luis Alvarado, quien fue mandamás de la Sub20 y de equipos como Honduras Progreso y Génesis.
OFICIAL // José “Manotas” García, el portero hondureño que recibió 9 goles de Erling Haaland en un Mundial Sub20, tiene nuevo club y se trata del Estrella Roja de la segunda división.