Luis Redondo envía polémico mensaje contra partidos políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó fuertes señalamientos contra partidos políticos hondureños, a los que acusó de estar vinculados con estructuras del narcotráfico, corrupción y lavado de activos, al tiempo que llamó a la población a no respaldarlos en las próximas elecciones. “Verdaderamente, es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos... y que de eso nadie diga nada”, expresó Redondo en un mensaje en sus redes sociales.

En contraste con las declaraciones de Redondo, es preciso mencionar que durante algunos juicios por narcotráfico en Estados Unidos contra políticos hondureños han salido a relucir nombres de miembros de los tres partidos mayoritarios del país: Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).



Fondo departamental

El titular del Poder Legislativo recordó que el Congreso derogó el Fondo Departamental, el cual, según denunció, fue utilizado durante años para el desvío de millones de lempiras. "Los diputados, cuando gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito; el delito es robarse esos fondos. Precisamente por eso derogamos el Fondo Departamental", aseguró.