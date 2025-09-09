Luis Redondo envía polémico mensaje contra partidos políticos

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó fuertes señalamientos contra partidos políticos hondureños, a los que acusó de estar vinculados con estructuras del narcotráfico, corrupción y lavado de activos, al tiempo que llamó a la población a no respaldarlos en las próximas elecciones.
“Verdaderamente, es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos... y que de eso nadie diga nada”, expresó Redondo en un mensaje en sus redes sociales.
En contraste con las declaraciones de Redondo, es preciso mencionar que durante algunos juicios por narcotráfico en Estados Unidos contra políticos hondureños han salido a relucir nombres de miembros de los tres partidos mayoritarios del país: Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).
Fondo departamental
El titular del Poder Legislativo recordó que el Congreso derogó el Fondo Departamental, el cual, según denunció, fue utilizado durante años para el desvío de millones de lempiras.
“Los diputados, cuando gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito; el delito es robarse esos fondos. Precisamente por eso derogamos el Fondo Departamental”, aseguró.
Redondo instó a la ciudadanía a no votar por candidatos vinculados con sectores criminales, que, a su juicio, han mantenido al país en la pobreza.
“Para acabar con esos delincuentes no vote por quienes representan a los narcos, dieron golpe de Estado u hoy hasta bienes incautados tienen por sus crímenes”, afirmó.
Asimismo, señaló que la corrupción público-privada, el golpe de Estado de 2009 y la consolidación del narcoestado fueron avalados por sectores políticos que aún buscan recuperar el poder.
“Recuerde que le han mentido y le seguirán mintiendo. No caiga en su red de engaños”, concluyó el presidente del Hemiciclo Legislativo de Honduras.