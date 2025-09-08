Falta opinión de Ochoa para aprobar el reglamento de observadores de las elecciones

Tegucigalpa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera aprobar en los próximos días el reglamento de observación electoral, luego de varias semanas de retraso por la falta de opinión de los despachos de los consejeros.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, explicó que el reglamento está listo desde hace varias semanas, al mismo tiempo indicó ya haber emitido su opinión favorable.

Informó que la semana pasada la consejera Ana Paola Hall emitió el visto bueno a la normativa.No obstante, señaló que pese a que el documento fue remitido a todos los despachos, aun el consejero Marlon Ochoa no ha emitido su opinión para lograr llevar el tema a discusión, el que podría ser aprobado por consenso o mayoría del pleno.

Reiteró que “el reglamento está listo, ya dos despachos hemos emitido nuestras observaciones sobre el texto y falta uno y yo creo que tenemos que acelerar el paso”.

A pesar de que el reglamento ya se encuentra listo y a la espera de ser llevado al pleno a votación, la tardanza en su aprobación ha generado preocupación y desconfianza desde algunos sectores, quienes esperan que armonía en el CNE no se deshaga por la falta de acuerdos.

“Me preocupa el hecho de que ya la luna de miel se vuelva a romper, simplemente por el capricho del consejero que no han podido dar las observaciones al reglamento para poderse aprobar”, indico la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, señaló como preocupante que a menos de 85 días de las elecciones todavía organizaciones sigan sin tener una respuesta sobre su acreditación como observadores electorales.

Más de 20 organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Red por la Defensa y la Democracia (RDD) están a la espera de la respuesta del CNE. El Consejo Nacional Electoral remitió invitación a organismos internacionales para que participen en el proceso de observación el próximo 30 de noviembre