Enfermeros inician "huelga de hambre" tras nueve días de protesta

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este martes con su noveno día consecutivo de protestas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud.
Desde el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, un grupo de enfermeras se pronunció hoy y se declaró en huelga de hambre.
"Nosotros no tenemos ningún color político, solo queremos el cumplimiento de nuestros derechos y los acuerdos mencionados", manifestó una de las enfermeras.
Asimismo, dejaron en claro que hacen un llamado directo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para que escuche y atienda su situación y necesidades.
Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras continúan saliendo a las calles, pese a poner en riesgo su puesto de trabajo y a posibles despidos por parte de las autoridades de Salud.
La Secretaría de Salud (Sesal) informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad.
"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita. Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la inasistencia al trabajo.
“Lejos de buscar soluciones, las autoridades nos confrontan, nos insultan y nos denigran. Lo que se está exigiendo es el pago del zonaje, algo que ya está firmado”, expresó un miembro de la asociación.
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, informó que aún están pendientes 13 puntos del pliego de demandas. Entre ellos destacan el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.
Las protestas comenzaron el 1 de septiembre y se extendieron en Tegucigalpa, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, donde se reportaron tomas de carreteras y centros asistenciales sin atención.