Enfermeros inician "huelga de hambre" tras nueve días de protesta

Tegucigalpa, Honduras

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron este martes con su noveno día consecutivo de protestas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud. Desde el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, un grupo de enfermeras se pronunció hoy y se declaró en huelga de hambre.

"Nosotros no tenemos ningún color político, solo queremos el cumplimiento de nuestros derechos y los acuerdos mencionados", manifestó una de las enfermeras. Asimismo, dejaron en claro que hacen un llamado directo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para que escuche y atienda su situación y necesidades. Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras continúan saliendo a las calles, pese a poner en riesgo su puesto de trabajo y a posibles despidos por parte de las autoridades de Salud. La Secretaría de Salud (Sesal) informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad. "De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita. Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la inasistencia al trabajo.