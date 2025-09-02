  1. Inicio
  2. · Honduras

Ministra de Salud: “No le debemos nada a la Aneeah”

Carla Paredes asegura que la Secretaría de Salud actúa bajo la ley ante las protestas de enfermeras auxiliares en Honduras.

Ministra de Salud: “No le debemos nada a la Aneeah”

La ministra de Salud, Carla Paredes.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de Salud, Carla Paredes, aseguró este martes que la Secretaría de Salud está actuando en apego a la normativa vigente frente a las protestas convocadas por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah).

“Ellas le deben a la Secretaría de Salud porque ahí donde las ve, están cobrando su día de trabajo, su variable, su bono de riesgo, su profiláctica, su bono 14, sus vacaciones y nosotros lo estamos pagando, pero ellas no están trabajando”, expresó Paredes.

Enfermeras protestan a nivel nacional y esto exigen al Gobierno

La funcionaria recalcó que los reclamos de la Aneeah carecen de fundamento económico y legal. “Cuando se dan estas situaciones, se puede decir todo lo que quieran, pero hay una sola verdad y es que nosotros no le debemos nada a la Aneeah”, agregó.

Asimismo, la titular de Salud señaló que parte del problema surge por incumplimientos laborales de las enfermeras auxiliares.

“El gran enfado de ellos es que se les pone un turno de noche y como tienen otros trabajos, los cambian a voluntad y no van, se los quitan. Nosotros tenemos la ley y esta de nuestro lado, la ley dice que, si usted no va a trabajar, yo procedo”, enfatizó Paredes.

Las demandas de la Aneeah

Mientras tanto, miembros de la Aneeah realizaron protestas a nivel nacional. Según el presidente del gremio, Josué Orellana, hay 13 puntos pendientes con la Secretaría de Salud

Entre ellos se incluye el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.

Salud sancionará a enfermeras que participen en protestas

Las manifestaciones se extienden desde Tegucigalpa hasta los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, donde algunas carreteras fueron tomadas y centros asistenciales quedaron sin atención.

La Aneeah informó que estas asambleas informativas y paralizaciones son una medida de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos previamente firmados con la Secretaría de Salud.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias