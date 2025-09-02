Ministra de Salud: “No le debemos nada a la Aneeah”

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de Salud, Carla Paredes, aseguró este martes que la Secretaría de Salud está actuando en apego a la normativa vigente frente a las protestas convocadas por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah). “Ellas le deben a la Secretaría de Salud porque ahí donde las ve, están cobrando su día de trabajo, su variable, su bono de riesgo, su profiláctica, su bono 14, sus vacaciones y nosotros lo estamos pagando, pero ellas no están trabajando”, expresó Paredes.

La funcionaria recalcó que los reclamos de la Aneeah carecen de fundamento económico y legal. “Cuando se dan estas situaciones, se puede decir todo lo que quieran, pero hay una sola verdad y es que nosotros no le debemos nada a la Aneeah”, agregó. Asimismo, la titular de Salud señaló que parte del problema surge por incumplimientos laborales de las enfermeras auxiliares. “El gran enfado de ellos es que se les pone un turno de noche y como tienen otros trabajos, los cambian a voluntad y no van, se los quitan. Nosotros tenemos la ley y esta de nuestro lado, la ley dice que, si usted no va a trabajar, yo procedo”, enfatizó Paredes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las demandas de la Aneeah

Mientras tanto, miembros de la Aneeah realizaron protestas a nivel nacional. Según el presidente del gremio, Josué Orellana, hay 13 puntos pendientes con la Secretaría de Salud Entre ellos se incluye el pago retroactivo del zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.