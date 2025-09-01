Salud sancionará a enfermeras que participen en protestas

San Pedro Sula.

Un comunicado de la Sesal describe que "de no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud , esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita". "Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la razón de no presentarse a sus trabajos.

En respuesta a las protestas organizadas este lunes por miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras ( Aneeah ), la Secretaría de Salud ( Sesal ) informó que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad.

Las asambleas informativas de la Aneeah se desplegaron en varios departamentos del país. En Atlántida, Colón, Valle, Francisco Morazán, Yoro y Cortés se sumaron a las manifestaciones a primera hora. Las manifestaciones llegaron incluso a Casa Presidencial. Incidentes fueron reportados en El Progreso, Yoro , donde denunciaron represión de policías a enfermeras.

El personal de enfermería denunció que no se les ha cumplido el pago de zonaje, ajustas a las bases salariales, reasignaciones laborales, contrataciones de personal que están pendientes, entre otros puntos.

Carla Paredes, titular de la Sesal, se pronunció tras las protestas asegurando que se ha cumplido con los acuerdos desde el primer día.

"Ellos siempre dicen que nosotros incumplimos y siempre presentan miles de cosas que les demostramos que no son así. Ponen fechas límite extremas para llegar a estas situaciones", dijo.

Respecto a la Aneeah, Paredes dijo que se ha reunido con representantes "en reiteradas ocasiones"."El problema es que si no es lo que ellos dicen, entonces, nada tiene valor", dijo.

También se refirió a Josué Orellana, presidente de la Aneeah, de quien dijo: "Parece que es un hobby ya para la junta directiva de la Aneeah. Es difícil entender a Josué Orellana, no sé cuáles son los intereses de él, pero él sabe que no hay un gobierno que le haya cumplido".

"Jamás hiciste nada, Josué. Tuvo que llegar este gobierno para que se le reconocieran esas deudas a las enfermeras y se las hemos honrado", concluyó la funcionaria.