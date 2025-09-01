Enfermeras protestan a nivel nacional y esto exigen al Gobierno

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) protestan este lunes 1 de septiembre a nivel nacional.
De acuerdo con los manifestantes, esperan que el Gobierno cumpla con acuerdos firmados con la Secretaría de Salud. Miembros de la Aneeah se tomaron carreteras y centros asistenciales están sin atención.
El presidente de la Aneeah, Josué Orellana, detalló que son 13 puntos los "pendientes" con Salud. Incluyen el pago retroactivo del zonaje para los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.
Las protestas se han extendido desde Tegucigalpa hasta Colón, Atlántida, Cortés y Yoro.
La Aneeah informó que las asambleas informativas y paralizaciones responden a una medida de presión para que la Sesal cumpla con los acuerdos establecidos.