Enfermeras protestan a nivel nacional y esto exigen al Gobierno

La Aneeah organizó asambleas informativas y manifestaciones en varios puntos del país

Enfermeras protestando en la zona sur de Honduras.

Fotografía: Cortesía Canal 15 Nacaome
San Pedro Sula.

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) protestan este lunes 1 de septiembre a nivel nacional.

De acuerdo con los manifestantes, esperan que el Gobierno cumpla con acuerdos firmados con la Secretaría de Salud. Miembros de la Aneeah se tomaron carreteras y centros asistenciales están sin atención.

El presidente de la Aneeah, Josué Orellana, detalló que son 13 puntos los "pendientes" con Salud. Incluyen el pago retroactivo del zonaje para los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.

Joven médico libra batalla contra el cáncer y piden apoyo solidario para salvar su vida

Las protestas se han extendido desde Tegucigalpa hasta Colón, Atlántida, Cortés y Yoro.

La Aneeah informó que las asambleas informativas y paralizaciones responden a una medida de presión para que la Sesal cumpla con los acuerdos establecidos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
