Enfermeras protestan a nivel nacional y esto exigen al Gobierno

San Pedro Sula.

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) protestan este lunes 1 de septiembre a nivel nacional.

De acuerdo con los manifestantes, esperan que el Gobierno cumpla con acuerdos firmados con la Secretaría de Salud. Miembros de la Aneeah se tomaron carreteras y centros asistenciales están sin atención.