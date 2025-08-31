Joven médico libra batalla contra el cáncer y piden apoyo solidario para salvar su vida

San Pedro Sula, Honduras

El doctor César Mejía, de 32 años, originario de San Pedro Sula y actual director del Centro de Salud Emigdio Mena en el municipio de Arada, Santa Bárbara enfrenta una difícil batalla contra el cáncer y familiares hoy solicitan el apoyo solidario de la población para poder someterse a una cirugía especializada en El Salvador.

El joven médico fue diagnosticado en noviembre de 2024 con un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado, localizado en una zona delicada de la boca. Desde entonces ha recibido tratamientos de quimioterapia y radioterapia que han reducido parcialmente el tumor, pero este sigue en contacto con estructuras vitales como el seno maxilar y el maxilar superior.

Por la complejidad del caso, especialistas le recomendaron trasladarse a El Salvador, donde existe la subespecialidad médica necesaria y que no está disponible en Honduras. La cirugía representa su única esperanza para superar la enfermedad.

El costo del procedimiento asciende a 9,000 dólares, una suma que el doctor Mejía no puede cubrir por sí solo. Por ello, familiares, amigos y compañeros de trabajo han iniciado campañas solidarias para recaudar los fondos que le permitan acceder al tratamiento.

“Durante años he dedicado mi vida a cuidar y proteger la salud de mi comunidad; ahora yo necesito de su solidaridad para poder seguir viviendo y continuar con mi vocación de servicio”, expresó el galeno, quien además es voluntario en el programa de Clínicas de Atención Primaria en Salud del Centro Cultural Hibueras.

La comunidad de Arada y el departamento de Santa Bárbara han mostrado respaldo organizando actividades benéficas, confiando en que la noble labor del Dr. Mejía encontrará eco en corazones solidarios dentro y fuera del país. Si desea donar puede sumarse a su campaña gofundme realizada por sus familiares

“Tu aporte, por pequeño que sea, puede marcar una gran diferencia en mi lucha contra esta enfermedad”, agregan en la campaña.

El médico reafirma su deseo de vencer el cáncer para seguir al frente del Centro de Salud Emigdio Mena, atendiendo a quienes más lo necesitan en su municipio.