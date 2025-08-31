Uno de cada 10 niños se ha relacionado con extraños por internet

Tegucigalpa, Honduras

En un país donde los teléfonos móviles se han convertido en la principal ventana de acceso a internet para niños y adolescentes, también se abre la puerta a riesgos que amenazan su seguridad y su futuro.

Las redes sociales, que para muchos representan un espacio de entretenimiento y conexión, se han convertido en terreno fértil para la trata de personas y otros delitos.

Así lo advierte el “Primer informe nacional sobre los riesgos en redes sociales para niños, niñas y adolescentes con enfoque en trata de personas”, presentado por la empresa Siltac en colaboración con la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La investigación, basada en encuestas a 5,494 menores, expone cifras preocupantes: el 87.9% accede a internet desde un celular; un 28% recibió ofertas de trabajo engañosas en línea; mientras que uno de cada 10 sostuvo relaciones sentimentales con alguien conocido solo por internet.

Por otra parte, más de la mitad (55%) llegó a reunirse físicamente con personas que conoció en la red. Y aún más alarmante, casi el 50% compartió su número de teléfono y alrededor del 55% fue contactado para enviar fotografías de sí mismos o de sus familias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, el 80% de los niños y niñas de Honduras usa el celular por más de cuatro horas diarias. Además, el 55% se reunió físicamente con una persona que conoció en la red. También se reveló que más del 40% de los niños en el país desconoce qué es la trata de personas y cómo ocurre en redes sociales.

“Eso los pone en riesgo directo de caer en redes de trata”, advirtió la ministra de la Senaf, Lizeth Coello, al señalar la facilidad con que los delincuentes logran ganarse la confianza de los menores para manipularlos con fines de explotación sexual.

Frente a este panorama, la funcionaria hizo un llamado a los padres de familia a asumir un rol más activo y vigilante en la protección de sus hijos, pues la vulnerabilidad de los niños en el mundo digital no es una amenaza lejana, sino una realidad que se vive día a día en Honduras.

Las cifras reflejan cómo los delincuentes utilizan las redes sociales para acercarse a los menores, ganarse su confianza y manipularlos con fines de explotación sexual o trata de personas. Frente a esta situación, la funcionaria instó a los padres a involucrarse activamente en la protección de sus hijos.