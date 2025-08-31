Desde hoy, candidatos tienen 87 días para conquistar al electorado hondureño

Tegucigalpa, Honduras

A partir de este lunes 1 de septiembre arranca formalmente el período de propaganda electoral, habilitando a los partidos políticos y candidatos para difundir sus mensajes y promover su imagen rumbo a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Esta fase, que se prolonga durante 87 días, culmina cinco días antes de los comicios con el inicio del silencio electoral.

Durante este lapso, se permite el desarrollo de actividades proselitistas dentro de los límites que establece la Ley Electoral, la cual regula aspectos como el uso de medios, encuestas, concentraciones públicas y otras formas de campaña.

Según lo estipulado por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, se contemplan sanciones para quienes incumplan con los plazos y realicen propaganda fuera del marco legal.

La normativa dispone que toda actividad proselitista debe cesar el 25 de noviembre con el inicio del silencio electoral.

El artículo 222 impone multas de hasta cincuenta salarios mínimos a los candidatos o agrupaciones políticas que incumplan con los tiempos autorizados.

A su vez, los artículos del 215 al 241, junto con el 293, otorgan al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de emitir reglamentos que aseguren un acceso equitativo a la propaganda electoral.La ley también establece claramente la restricción de realizar campaña en los días previos a las elecciones.

No obstante, se mantiene un vacío legal en cuanto al uso de redes sociales, ya que la normativa actual no contempla expresamente la publicidad en plataformas digitales.

Durante el fin de semana previo al inicio oficial de la campaña, los aspirantes a la presidencia realizaron múltiples concentraciones y actividades proselitistas con miras a las elecciones generales.

Entre los postulantes a la Presidencia de la República de Honduras figuran Salvador Nasralla por el Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Rixi Moncada, por el partido Libre; Mario “Chano” Rivera, representando a la Democracia Cristiana (DC); y Nelson Ávila, por el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).