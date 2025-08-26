Instan a políticos a ofrecer campaña con propuestas y no ataques

Tegucigalpa.

Sectores instaron a los presidenciables de Honduras a llevar una campaña con propuestas reales, sin ataques y confrontación. La propaganda política comenzará en una semana. Analistas como Olban Valladares consideran que en los últimos años ningún candidato presidencial ha ofrecido propuestas claras a los votantes. Elecciones serán el 30 de noviembre de 2025.

"Honduras se ha movido estos últimos años sin propuestas, la votación en tiempo de elecciones se circunscribe al arraigo de tipo partidario. No hay propuestas, entonces ¿qué es lo que toca a nosotros? Identificar qué es lo prioritario en este momento de combatir con el voto", dijo Valladares.

Valladares indicó que "una vez que la decisión está tomada, nos trasladamos en la escogencia de quién es el que le entiende más a esto y, lastimosamente, en esta oportunidad solo una persona, para mi juicio, por ser un profesional en la economía, es el que le entiende un poco más a cómo se puede desarrollar el país". La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a los candidatos evitar las campañas vacías, el odio, la confrontación y basar sus discursos en propuestas de trabajo, seguridad y educación.