Instan a políticos a ofrecer campaña con propuestas y no ataques

Sectores instaron a los presidenciables de Honduras a llevar una campaña con propuestas reales, sin ataques y confrontación. La propaganda política comenzará en una semana.
Analistas como Olban Valladares consideran que en los últimos años ningún candidato presidencial ha ofrecido propuestas claras a los votantes. Elecciones serán el 30 de noviembre de 2025.
"Honduras se ha movido estos últimos años sin propuestas, la votación en tiempo de elecciones se circunscribe al arraigo de tipo partidario. No hay propuestas, entonces ¿qué es lo que toca a nosotros? Identificar qué es lo prioritario en este momento de combatir con el voto", dijo Valladares.
Valladares indicó que "una vez que la decisión está tomada, nos trasladamos en la escogencia de quién es el que le entiende más a esto y, lastimosamente, en esta oportunidad solo una persona, para mi juicio, por ser un profesional en la economía, es el que le entiende un poco más a cómo se puede desarrollar el país".
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a los candidatos evitar las campañas vacías, el odio, la confrontación y basar sus discursos en propuestas de trabajo, seguridad y educación.
"Quiero pedir que los planes de gobierno se adapten a las necesidades del pueblo hondureño: empleo, acceso a la seguridad alimentaria eficiente, sistema de salud y una educación de calidad", reiteró.
De acuerdo con el cronograma electoral, el 1 de septiembre los candidatos a elección popular podrán hacer proselitismo de manera abierta; es decir, podrán pautar anuncios y espacios públicos para pedir el voto este próximo 30 de noviembre.
En 97 días, Nasry Asfura del Partido Nacional, Salvador Nasralla del Partido Liberal, Mario "Chano" Rivera de la Democracia Cristiana (DC), Nelson Ávila del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Rixi Moncada de Libertad y Refundación (Libre) se disputarán la Presidencia de la República en los comicios del 30 de noviembre.