"Yo les digo ahora: vengan, no hay problema": Quintín Soriano ante demandas

Chotuteca, Honduras

Tras dos décadas al frente de Choluteca, el alcalde Quintín Soriano, del Partido Liberal, aseguró en una que es blanco de una serie de acciones legales y políticas dirigidas desde el oficialismo.

El jefe edilicio señaló que los requerimientos fiscales y acusaciones en su contra son parte de un plan “orquestado desde las más altas estructuras del partido de gobierno”.

Denunció que todo es parte de una estrategia política para debilitarlo de cara al proceso electoral. A continuación, su entrevista:

—¿Sobre qué casos investigan su gestión?

Voy a aclarar algo: ningún funcionario público debe molestarse porque le pidan documentación ante una denuncia por actos de corrupción. Esa es obligación de los órganos contralores. Pero cuando viene con un mensaje de intimidación, es para bajarle el perfil a alguien.

Tenemos una demanda, varios millones en demandas, pero ¿cuál es el problema con esa demanda? Que Rixi Ramona Moncada, alias “La Moncha”, cuando fue ministra de Finanzas, junto con el procurador y un juez corrupto, embargaron el 100% de las transferencias, cuando las normas presupuestarias del Congreso Nacional en ese momento decían que solo podía ser el 40%. Hoy es el 30%.

Hay una orden de arriba. El daño es por hacerlo. Aquí están “Mel” y Rixi. Recuerde que el esposo de Rixi es de acá y va como aspirante a diputado. Para ser más claro: no me quería. Él se llama Enrique Arias.

—¿Sabe cuáles son las investigaciones en su contra?

No. No me han citado a mí. Lo que hicimos con los abogados de la Alcaldía fue presentar una manifestación cuando quisieron hacer un secuestro de documentos.

Yo les digo ahora: vengan, no hay problema. Que lleven lo que tengan que llevar. Yo tengo derecho a la defensa. Pero esto es por molestar. Al final de estos casos, amiga, solo el pueblo, nadie más.Detrás de esto está “Mel” Zelaya. ¿Y quién más va a ser? ¿De quién recibe órdenes el fiscal? Del mismo “Mel” Zelaya.

—¿Se ha hablado hasta ahora de algún requerimiento en su contra?¿Requerimiento? Estoy preparado y listo para lo que venga.Mi defensa se centrará en la gente. ¿Acaso tengo otra defensa? ¿Cree usted que la Fiscalía me va a defender? ¿Cree que la Corte me va a defender? ¿Cree que la Policía me va a defender? No me queda más que las movilizaciones. Y esta situación no es nueva.