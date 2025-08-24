  1. Inicio
Elecciones en Honduras serán observadas por cuatro organismos internacionales

El consejero Marlon Ochoa confirmó la participación de cuatro organismos internacionales.

De acuerdo al CNE, buscan garantizar transparencia y confianza en las próximas elecciones.

Tegucigalpa, Honduras.

La participación de al menos cuatro misiones internacionales de observación para las elecciones generales en Honduras fueron aprobadas este fin de semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Fue el consejero Marlon Ochoa el encargado de informar que las invitaciones fueron enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y al Centro Carter de Estados Unidos.

El representante de Libre en el CNE, explicó que como ente, buscan garantizar transparencia y confianza en el pueblo hondureño de cara a los comicios electorales generales, con la presencia de organismos con amplia trayectoria en procesos electorales en otros países.

Asimismo, el consejero afirmó que permanecen en constante diálogo en busca de un consenso en aras de determinar quienes serán los organismos nacionales que realizarán la observación de las elecciones.

"Debemos agotar el diálogo y aprobar por unanimidad a las organizaciones nacionales, para que el tema de la observación no se convierta en un terreno de batalla política", subrayó Ochoa.

A pocos meses de las elecciones generales, el pueblo hondureño permanece a la expectativa de que el proceso se desarrolle con total normalidad y transparencia.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
