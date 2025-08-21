CNE arranca pruebas técnicas del Trep con cinco empresas extranjeras

Tegucigalpa, Honduras

Las compañías sometidas a evaluación son Grupo ASD, Grupo Proisi , Smartmatic, Grupo MSA y Expertía Podernet, cuyo orden de presentación fue definido mediante sorteo durante la apertura de ofertas.

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio a las pruebas técnicas del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), en un proceso reservado que cuenta con la participación de cinco empresas oferentes.

"Es un evento a puerta cerrada, bastante confidencial. Se firman de hecho acuerdos de confidencialidad; no tenemos celulares, no tenemos ningún tipo de transmisión. Son tres empresas hoy y dos el día de mañana —viernes 22 de agosto— de acuerdo al sorteo que se realizó el día de la recepción de ofertas", explicó Cossette López, consejera presidenta del CNE.

La funcionaria detalló que "la evaluación es realizada por la comisión evaluadora, nosotros participamos en ella únicamente para estar al tanto, pero quien lo hace es la comisión de evaluación. Se evalúa precisamente cómo funciona la solución técnica, si se ajusta a las necesidades y que sea bastante eficiente en todos los lineamientos que se establecieron en los requerimientos".

La comisión técnica emitirá un informe con recomendaciones sobre si procede adjudicar o no el mecanismo a una de las empresas. Además, en el documento se integrará la opinión de la unidad de Preintervención del CNE, para que, con esos dos insumos, el pleno tome finalmente una decisión.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Concluido el proceso, la comisión entregará el informe al pleno el próximo martes 26 de agosto, con el fin de analizar los resultados y proceder a la adjudicación del sistema a más tardar el sábado 30 de agosto.