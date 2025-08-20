Exigen blindar el voto en el extranjero por denuncias de irregularidades con DNI

Tegucigalpa, Honduras

A tres meses de las elecciones generales, la habilitación de cerca de 400,000 hondureños en el extranjero ha encendido alertas sobre posibles manipulaciones del voto, tras denuncias de irregularidades en la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI). Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que activistas del partido Libertad y Refundación estarían tramitando de manera exprés los DNI para sus simpatizantes, mientras que otros hondureños deberán esperar hasta 2026 para recibir su tarjeta de identidad.

"Es una situación crítica lo que descubrimos, lo cual nos pone en alerta y lamentamos porque pone en riesgo el voto en el extranjero, y todo esto porque nunca hubo voluntad de parte del gobierno de hacer un reglamento para evitar toda esta situación", denunció. Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que el mal manejo de los DNI por parte de funcionarios o personal de la Cancillería abre la puerta a manipulación electoral, lo que podría entorpecer el proceso e influir en los resultados de los comicios al involucrar un número considerable de electores. "Ya días nosotros venimos tocando ese tema que nos tiene preocupados sobre el voto en el exterior porque es una cantidad considerable, estamos hablando de más de 400,000 hondureños habilitados y que no a todos se les ha entregado la tarjeta de identidad", expresó. Lobo reiteró: "Un grupo de exfuncionarios electorales le hemos hecho saber al CNE sobre la situación y también demandamos que se blinde el proceso si se lleva a cabo ese voto en el extranjero, porque ya es un número significativo y da lugar a la manipulación; podría manipularse y definir una elección".

CNE aún no discute habilitación de urnas en el extranjero

La analista política Julieta Castellanos lamentó que "en Honduras las elecciones están bajo todo tipo de duda, ojalá que no fuera así. El tema del voto en el exterior cobra mucha relevancia, las denuncias proceden desde Estados Unidos". Agregó: "En este caso, quien tiene que ser el órgano rector es el Consejo Nacional Electoral y no debe cederlo al gobierno, a ningún gobierno, para que sea el que procese estos votos en el extranjero". Ante las denuncias y dudas, Cossette López, consejera presidenta del CNE, dijo que la habilitación de urnas en el extranjero todavía no ha sido discutida en el pleno del órgano electoral. "El tema del voto en el extranjero por ahora no ha sido discutido en la mesa. Estamos designando a los equipos técnicos, tenemos un presupuesto asignado que fue aprobado, pero todavía no ha sido discutido, así que cuando ya tengamos algunas de esas cosas, por supuesto que las compartiré", indicó.